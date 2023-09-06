高端案外案 「凱基松山哥」操縱股價案北檢偵辦中

士林地院今就食藥署疫苗專家審查委員劉滄梧，違法洩密高端審查結果給妻子台大醫院醫師施庭芳，夫婦2人分涉洩密及內線交易宣判。當時士檢將高端副董陳燦堅友人王信雄涉內線交易，以及涉嫌操縱高端股價的「凱基松山哥」廖學邦移由北檢偵辦，前者今年6月下旬已起訴，後者仍持續偵辦中。

檢方起訴指出，王信雄因參加扶輪社與陳燦堅結識，後來2020年9月底，王男向陳男表示，馬來西亞MGB公司委託他和高端接觸，合作研發新冠疫苗。隔月，高端隨即與MGB簽署合作協議，並支付150萬美元訂金，同年11月MGB在馬來西亞交易所公告與高端簽署MOA的重大訊息。

檢方調查，當時高端在同年月25日公告與MGB合作，並將於2021年底提供100至300萬劑疫苗給MGB。王信雄於是在2020年11月20日、23日上述重大利多消息公開前，買進3張高端股票，同年12月2日、7日賣出，不法所得1萬6685元。

另外，高端股價自2020年1月的32元，飆漲至2021年5月的417元天價，檢方也在調查高端內線交易案時，查出股市大戶「凱基松山哥」廖學邦疑似在2021年6月8日，單日自凱基證券松山分公司買超高端股票逾千張，涉嫌操縱股價，因此也將此部分移轉給北檢偵辦。