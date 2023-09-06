高等法院無罪理由出爐！「國太」吸金不等於向心知情且洗錢

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，因王立強共諜案被依涉犯國安法遭檢方偵辦，台北地檢署兩度不起訴，台灣高等檢察署上月駁回北檢再議確定。夫妻另被控洗錢，一審無罪，台灣高等法院今以檢察官舉證不足，駁回檢方上訴。向心夫妻滯台已1390天，聽聞無罪判決「覺得開心」。

高院今表示，中國創新公司、中國趨勢公司於2015年6月26日公布簽署「有關互動電視平台合作框架協議」訊息，並無幸福新世界公司官方網站所揭示的「半購價」、「五年代租」、「五年全價回購」等內容。即便向心有投資、參與博思夢想公司的財富風暴電商網站業務，而博思夢想公司確有與孫天群的幸福新世界公司簽署協議，但向心是否知悉幸福新世界公司黃山地區房產投資方案可能涉及非法吸金，仍有疑問。

另外，也無證據證明向心在黃山地區房產投資方案，配合于宜泓所經營的「搶錢通」APP向大眾非法吸金，高院認為難僅以孫天群以投資方案吸金，以及于宜泓事後經中國上海市靜安區人民法院於2019年12月19日判處罪刑，即認向心有非法吸金行為。

依中國上海市第二中級人民法院（2017）滬02刑初20號判決書理由，高院認為雖記載國太公司及其子公司集團決定赴香港購買上市公司，通過虛假交易方式大量虛增收入及利潤，藉以騙取更多投資款，但未提及國太公司及其子公司集團在香港收購何公司、或是以何虛假交易虛增收入及利潤，更未具體指明國太公司及其子公司集團是透過與向心的公司虛假交易，或國太公司及其子公司集團在香港收購公司即為中國創新公司、中國趨勢公司。凡此，難以認定向心可預見國太公司及其子公司資金都是犯罪所得，仍配合與國太公司售股或虛偽交易。

國太公司透過海通國太基金於2015年12月28日，利用香港股市盤後交易方式，以每股港幣0.07元，購買向心以Honour Sky公司所持有的中國趨勢公司股份及以Harvest Rise公司所持有的中國創新公司股份，而每股港幣0.07元即是中國趨勢公司及中國創新公司當日的收盤價。本案售股交易經香港證監會調查結果，認為向心與國太公司「非屬一致行動人士」，即雙方除股權交易及捐贈外，無任何有關投票權的股東協議或其他安排、共識。

檢察官指訴國太公司以子公司中晉集團有限公司名義，交付港幣6000萬元給向心掌控的中國科技教育基金會作為股權交易條件，高院認為沒有根據。

依證據資料，無法證明國太公司透過國太海通基金於2016年2月1日出售中國趨勢公司12億股股份，以及於同日買進中國創新公司6億2272萬股股份的交易與向心或龔青有關。中國創新公司2016年2月29日公布與國太公司簽署「有關優惠條件的優先投資協議」及中國趨勢公司於同年3月16日公布與國太公司簽署「有關優惠條件的優先投資協議之補充協議」，在當時僅止於合作意向階段，仍待股東會通過及香港聯交所審核批准。

中國公安部門是在投資協議及補充協議簽訂後，2016年4月5日搜索國太公司，在陳佳菁遭公安逮捕後，中國創新公司隨即宣布暫停優先投資協議。高院指不能以中國創新公司、中國趨勢公司前與國太公司簽訂投資協議及補充協議，及向心宣布委任陳佳菁、姜琳璘、王瑋擔任公司要職，就推論向心可預見國太公司及其子公司集團在經營集資詐騙、國太與子公司的資金都是犯罪所得，但仍協助洗錢。

檢察官請高院向上海匯豐銀行香港分行、端士銀行香港分行，調取部分帳戶的往來交易明細，想證明不法犯罪所得是由Honour Sky公司、Harvest Rise公司的金融帳戶，轉至向心、龔青帳戶，再轉入他們的台北富邦銀行帳戶內，用來購買台北市信義區高價房地。但高院函詢金融監督管理委員會銀行局、內政部警政署，都無法協助調取這些交易明細資料。高院函請法務部協助，以司法互助去函香港政府司法互助事務權責機關提出調查取證結果，也未獲回覆。

高院認為依檢方所提出的證據和現存資料，無法證明向心知道有吸金、國太公司購股資金為犯罪所得而洗錢，應該判無罪。

因台北地方法院原本就判向心、龔青無罪，高院認為認事用法無違誤，駁回檢方上訴。檢方雖然可以上訴，但必須符合刑事妥速審判法的規定。