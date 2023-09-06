防制人口販運工作坊登場 探討移工剝削等議題

移民署今天舉行「防制人口販運國際工作坊」活動，邀各國專家學者及台灣公部門等參與，探討防堵全球電信詐騙人口販運、外籍家事工及漁工等易發生勞力剝削群體保護對策等議題。

移民署發布新聞資料指出，人口販運危害基本人權及侵害自由犯罪行為，且具跨國境及組織性，聯合國人口販運問題報告顯示，全球人口販運案有40％具跨國境，國際間交流合作是不可或缺的防制策略。

移民署表示，為強化與各國合作，精進台灣防制人口販運，每年邀國內外政府官員及非政府組織等民間團體參與，辦理防制人口販運國際工作坊，探討防制人口販運議題。

移民署舉辦「2023年防制人口販運國際工作坊」今天在張榮發基金會國際會議中心揭幕，包含行政院長陳建仁、內政部政務次長吳容輝及駐台使節、各國代表、公部門及民團等約300人與會。

國際工作坊將探討防堵全球性電信詐騙人口販運作業，加強家事工、漁工、外籍生等易發生勞力剝削的脆弱群體保護對策等議題，盼藉各國專家學者，分享擬定人口販運政策、查緝作為及法院判例等，精進台灣防制人口販運工作。

吳容輝表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，犯罪集團不斷創新犯罪手法，以高薪輕鬆包食宿機票等話術，誘騙民眾到海外工作，並迫使從事電信詐欺的人口販運。

吳容輝說，為打擊人口販運犯罪集團，深化保護被害人權益，6月14日已公布修正人口販運防制法，擴大處罰態樣、加重罰責刑度、增加被害人多元安置方式及完備保護服務措施，內政部正積極研訂各項配套子法，預計明年元旦施行，以利增進人權保障並嚴懲不法，會持續研議及推動有效打擊人口販運策略，並加強聯結國內外執法部門、國際性組織及各國非政府組織，落實人口販運防制工作。

移民署表示，今年防制人口販運國際工作坊，邀美國在台協會國土安全調查署官員等8國12名來自公部門、實務界與學界菁英，交流分享經驗，將有助強化台灣與他國官方或國際性組織合作，並提升國內公私部門交流。

而台灣人權促進會、外籍漁工人權保障聯盟等民間團體在活動舉辦的大樓外開記者會，呼籲廢除外籍漁工聘僱雙軌制、勞動部應作為外籍漁工的勞動主管機關，此外，政府應正視外籍漁工脆弱處境，落實外籍漁工知的權利、保障外籍漁工法律申訴機會、增加外籍漁工法律協助。