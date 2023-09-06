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矯正署台東戒治所疑爆舞弊 台東監獄典獄長陳錫樑接所長

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

矯正署台東戒治所發生疑似舞弊事件，所長劉振榮被爆料包庇特定受刑人，調回矯正署靜候調查，劉是否涉嫌貪汙？正由檢察官偵辦；矯正署今天表示，劉振榮的遺缺由台東監獄典獄長陳錫樑接任。

今年5月底台東戒治所林姓約聘僱人員涉嫌夾帶違禁品給張姓受刑人，自首被解聘後死亡，檢調追查發現所長劉振榮涉收受張的女友餽贈以特別禮遇張，7月依貪汙等罪傳喚劉及胡姓戒護科長，檢方訊後令兩人各十萬元交保。案發後劉被調矯正署後勤支援組副組長。

法務部矯正署今天同步發布相關機關其他首長異動名單，包括岩灣技能訓練所長林順斌調派台東監獄典獄長，高雄戒治所所長蘇維闊調派武陵外役監獄典獄長，台北女子看守所長鄭翠芬調派高雄戒治所長。

以及矯正署教化輔導組副組長朱介民調派台北女子看守所長，泰源技能訓練所長饒雅旗調派泰源監獄典獄長，東成技能訓練所長葛煌明調派東成監獄典獄長，派令本月15日生效。

法務部矯正署台東戒治所。圖／聯合報系資料照片
法務部矯正署台東戒治所。圖／聯合報系資料照片

監獄 典獄長 台東

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