要動了？鏡電視大股東私下賣股 北檢分案偵辦

鏡電視今年6月上架前，疑似違反NCC要求股東切結不得轉讓股份的附帶條件，大股東們私下轉售股權或以人頭代持，NCC卻未依法處理，立委陳椒華為此告發鏡電視大股東共7人涉犯偽造文書及違反洗錢防制法、稅捐稽徵法，北檢已分他字案調查中。

陳椒華告發鏡電視的7位大股東，分別為裴偉、陳泰銘、陳致遠、蘇永平、祝文宇、葉國一、陳進財。此外，因鏡電視股東賣股案與NCC審查鏡電視執照過程相關連，因此將賣股案交由偵辦NCC主委陳耀祥涉嫌瀆職案的黑金專組檢察官一併偵辦。

今年6月間，NCC通過鏡電視上架案時，以附帶條件要求鏡電視股東簽署不得轉讓股份切結書。事後立委陳椒華爆料鏡電視大股東間，早在去年10月就出現轉售股權或人頭代持情事，認為NCC主委陳耀祥身為公務員，在職務上發現違法行為卻未依法告發，涉嫌放水護航。