【即時短評】亡國感下 向心夫婦4年的司法奇幻之旅

自稱「王立強」的大陸籍男子2020年大選前爆料是中共間諜，誇口幫國民黨總統候選人韓國瑜助選，上線是中國創新投資公司總裁向心、龔青夫婦，於是，這對夫妻被視為共諜對待，檢察官查不出實據，轉以洗錢罪起訴，如今，一、二審法院都判他們無罪。

●共諜洗錢案辦到嫌疑犯死亡

向心、龔青一方面在法庭為洗錢案奮鬥，捲進的共諜案，檢方另拉一條戰線，但結案龜速。共諜案歷經台北地檢署不起訴、高檢署發回、台北地檢署又不起訴，高檢署終於在上月17日駁回再議案，自此，向心、龔青、臉書粉絲團經營者蘇錦龍確定不是共諜了，疑犯之一王強華偵查中也已死亡。

真實身分難辨的「王立強」2019年11月24日向澳洲媒體爆料，指他受向心的指揮在台灣從事情報工作，還稱中共出巨資介入2020年大選，要幫助韓國瑜登位，「王立強」的說法，恰好唱和該年總統大選「亡國感」的主旋律。

檢調當天火速在桃園機場攔截到正欲返回香港的向心、龔青夫婦，改列國安法被告還限制出境，後來甚至發動偵蒐，那一刻起，向心、龔青夫婦滯台將近4年的「司法奇幻之旅」於焉展開。

●驚動司法高層但辦案手法奇怪

2019年11月26日向心、龔青「旅程」初始，法務部長蔡清祥曾經說，「本案一開始只是行政調查，後來才進入刑事調查，一切都依法偵查當中。」

事件發酵，接著有澳媒報導「王立強」稱受到前藍委蔡正元的威脅，2020年1月9日法務部政務次長陳明堂這樣回答：「澳洲警方確實向我方查證蔡正元的身分」，儘管共諜疑案在在驚動司法高層，共諜滲台會影響國安，但是，檢方從未祭聲押處分，偵查規畫相當與眾不同。

限制出境是羈押的代替處分。刑事訴訟法規定，被告「犯罪嫌疑重大」，必要時檢察官或法官得逕行限制出境、出海；向心與龔青「嫌疑一直很重大」，上個月國安法案解套了，算一算限制出境的時間到今天是1390天，他們香港有家歸不得。

檢方指控向心、 龔青犯洗錢罪的「標的」，是位於台北市信義區信義路五段的「冠德遠見」建案14樓的一戶、10樓的二戶共3間豪宅，3間豪宅均價約1億元上下，3間豪宅偵查中都由檢方查扣，檢方懷疑購屋金來源不乾淨。

●向心：「共諜將共區資金洗至敵區？」

共諜「轉」洗錢案起訴後，2021年4月30日台北地院開庭，向心說「我連交通違規都沒有過，檢方起訴我洗錢，是對香港證監制度的侮辱」、「我對檢察官盲目起訴不認同」；向心更早還批，「台灣檢方的邏輯很混亂，既然指稱我與龔青是共諜，豈有共諜將共區資金洗至敵區之理？」

同一天，龔青在法庭中喊冤，「我只是一名家庭主婦，向心如何經營公司，我從來不會參與，更甭提會洗錢。」

2021年11月25日洗錢案又開庭，向心再自忖「我不是台灣的敵人，卻被送上法庭演戲，檢方將共諜案我主動提供的證據用在洗錢案上，起訴錯誤超過100個」；向心還說，他在台灣買房登記在自己名下，沒有掩飾、隱匿金錢來源、沒有金流斷點，「台灣的檢察官卻把熱愛台灣的我送上法庭。」

●被告、檢察官、法官誰向誰討公道？

檢調2019年11月即依國安法查辦向心、龔青夫婦，再依洗錢罪起訴他們，指控他們與大陸國太集團共犯違法集資，利用國太購買經營公司的股票，匯款2億300萬元港幣來台灣置產，隱匿、掩飾重大犯罪所得。

台灣高檢署日前已確認向心、龔青並不是共諜，台灣高等法院今天再認定向心、龔青也不是洗錢犯，偵審程序耗時4年走一大圈，受政治氛圍影響的司法案件，被告、檢察官與法官，誰應該向誰討是非公道？