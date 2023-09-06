向心夫妻得知二審無罪「覺得開心」 律師盼迢迢司法之旅該結束

總統大選前澳洲「王立強」共諜案牽扯中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，台北地檢署依國安法查辦，共諜案辦不成，轉追他們隱匿2億元港幣犯罪所得來台，依洗錢罪起訴，但一、二審皆判無罪。向心夫妻今雖未到場聆判，但已透過律師得知無罪訊息，覺得「開心」。

律師方伯勳今代替向心夫妻發言，感謝高院維持一審無罪的判決，方認為洗錢案就如同先前不起訴確定的共諜案一樣，都沒有任何犯罪事實的存在，但夫婦卻因此而遭限制出境1390天，希望檢察官尊重法院認定的事實，不要再提起上訴，讓案子早日確定、讓夫妻早日回家。

依速審法規定，若二次無罪，檢方上訴受嚴格拘束，方認為這個案子從事實證據、法律適用都有問題存在，他認為檢方沒有上訴的理由。

「王立強」共諜案發生在2020年總統大選前夕，自稱「王立強」者在澳洲爆料是向心共諜下線，引爆政治與選舉效應。檢調於「王立強」爆料後，火速在機場攔截向心、龔青夫婦離境，並以犯國安法發展組織罪嫌疑重大為由，祭限制出境處分。但共諜案不起訴，檢方改指向心夫妻洗錢。

檢方指控，向心2015年與大陸黃山新世界公司負責人孫天群經營的「幸福新世界」公司簽署協議，招攬房產投資訊息，以「半價銷售」、「5年代租」、「5年後全價購回」方式募資，在向心的「財富風暴電商」銷售。向心明知大陸國太集團從事詐騙，卻配合將非法所得購買自己的中國創新、中國趨勢公司股份，名義上將國太創設資金移至香港，實際上將2億多元港幣匯至台灣，購買台北市信義區「冠德遠見」3戶豪宅，製造金流斷點，犯洗錢罪。

不過台北地方法院認為，向心並無預見「幸福新世界」可能涉及非法，也無法預見國太業務為非法詐騙，更不知道國太購股資金是犯罪所得。此外，向心售出中國趨勢、中國創新股權，價格為交易當時市價，無不合理溢價情事，他將售股所得匯至台灣，也不是要避免遭陸、港查扣，沒有隱匿犯罪所得，與洗錢論罪要件不同，判兩人無罪。

台灣高等法院審理時，向心夫妻不斷向法官喊話，希望能及早進入審理程序。向的律師方伯勳表示，向心夫妻來台購屋的資金來自Wealth Smart投資公司，而該資金又來自向心出售可換股債券的餘額，這與2015年12月28日將中國創新與中國趨勢賣給海豐證券所取得的股款無關。方說，上述股款已用於清償金利豐證券的貸款，與包銷中國創新股權之用，沒有流入台灣。

方伯勳指檢方在偵查中已透過艾格蒙聯盟調查相關資料，偵查中也做相關司法互助，都沒有取得可證明洗錢的犯行證據。因向心與龔青限制出境至9月23日才期滿，方伯勳指依照法律規定，判決無罪應視為撤銷限制出境，除非在上訴中有必要才會延長。