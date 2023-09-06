辦不成共諜改辦洗錢？向心夫妻滯台近4年 二審今也無罪

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，因王立強共諜案被依涉犯國安法遭檢方偵辦，台北地檢署兩度不起訴，台灣高等檢察署上月駁回北檢再議，不起訴確定，夫妻擺脫滯台3年多的共諜汙名。向心夫妻另被控洗錢，台灣高等法院今宣判上訴駁回。

因夫妻倆一、二審皆無罪，依刑事妥速審判法規定，除非判決有適用法令牴觸憲法、違背司法院解釋或判例，否則檢方不得上訴。向心、龔青夫婦先前限制出境出海，至今滯台1390天。

總統大選前澳洲「王立強」共諜案牽扯中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，檢方依國安法查辦，共諜案辦不成，改依洗錢罪起訴；一審認檢方舉證與洗錢構成要件不符，判無罪。台灣高等法院7月12日辯論終結，向心表示已滯留台灣4年，是「奇幻的司法之旅」，他批評檢方的指控沒證據，辦不成共諜案又生出洗錢案，充滿「不可思議」。

龔青也在最後陳述時表示，當了三十多年的家庭主婦，卻失去了回家的權利，世界上竟然有這麼荒唐的事情，希望能早日結束司法鬧劇。不過審判長嚴正提醒當事人注意情緒性的言語，法院是看證據辦案，勿動輒使用「司法鬧劇」來形容。

「王立強」共諜案發生在2020年總統大選前，「王」在澳洲爆料是向心共諜下線。檢調於「王」爆料後，火速在機場攔截向心（60歲）、龔青（54歲）夫婦離境，並以犯國安法發展組織罪嫌疑重大為由，限制出境。但共諜案不起訴，檢方改指向心夫妻洗錢，台北地院認為證據不足判無罪。

高院審理時，向心表示夫妻從2019年11月24日被留在台灣，首先是調查共諜案，再換洗錢案，共諜案是先限境再調查，洗錢案是先起訴再調查，「這是很離譜的事」，檢方的指控沒一項是事實。

律師方伯勳表示，向心售股並不是虛偽交易，且售股時不可能知道大陸國太集團非法集資，向的售股所得非犯罪所得，有權動用。方也說，向心購屋的款項來自Wealth Smart公司，並不是售股所得。

方伯勳表示，向心夫妻購屋前正常看屋，買賣也不是用人頭，金流沒有斷點，且國太事件爆發後他仍透過中國創新投資上海2億5千萬台幣，從未擔心遭扣押資產，檢方指向「不在大陸投資」是謬論。方指檢方對價格、主體、金流、時空的認定錯誤，起訴內容違反論理結構、經驗法則，且檢方在審判中還不合理地繼續蒐集證據，應判被告無罪。