鄰居傳噪音 台南男學蜘蛛人經天花板潛入鄰戶窺視判拘役

50歲黃姓男子不滿隔壁鄰居有噪音，今年1月13日、14日連續兩天深夜竟學蜘蛛人，從4樓天花板隔板攀爬至隔壁4樓天花板隔板，並搬移隔板後窺視內部活動，經鄰居察覺有異，查看監視器驚覺竟是人影，報警後查出竟是鄰居所為，台南地院認黃犯侵入住宅罪共2罪應執行拘役40日。

黃見東窗事發，在警詢及檢方偵查中坦承不諱。他聲稱隔壁有噪音，才突發奇想，沿著4樓天花板隔板爬到隔壁一探究竟。然而，鄰居原以為是老鼠之類動物闖入，直到在監視器中看到人影，嚇出一身冷汗，趕緊報警。

黃供詞外，經鄰居於警詢及檢方偵查中指訴明確，且有翻拍監視器錄影照片2張，法官認黃的自白與事實相符，事證明確。

台南地院審酌，黃不知尊重他人居住安寧，僅因主觀上認為鄰居有噪音，即於夜間未經同意率爾由天花板隔板進入鄰居住處，侵害其居住安寧權益，很不應該，惟念黃尚知坦承犯行犯後態度，迄今未能與鄰居達成和解等一切情狀。認黃犯侵入住宅罪共2罪，各處拘役25日，應執行拘役40日，可易科罰金，可上訴。