竹縣議員落選頭才剛遞補 范振龍遭判遞補當選無效

新竹縣湖口鄉議員陳德木因現金買票遭法院宣判當選無效，並由國民黨籍落選頭范振龍遞補，但檢方隔天即以范現金行賄選民，對他提起當選無效之訴。新竹地院審理認為，范有交付賄賂行為，依選罷法規定本即應受當選無效宣告，自不得遞補當選，判決范振龍遞補當選無效。

判決書指出，范振龍曾任新竹縣新湖羽球協會理事長，為求當選新竹縣議員，竟請託8名會員和友人以2千至1萬2不等的現金買票，新竹地院依選罷法交付賄賂罪判刑2年，緩刑5年，褫奪公權4年。

檢察官不服一審判決提起上訴，高等法院斥責范振龍賄選，嚴重破壞選舉制度，上周撤銷改判3年2月徒刑、褫奪公權4年，可上訴三審。

由於另名議員當選人陳德木經新竹地院判決當選無效確定，中央選委會已於5月30日公告范振龍遞補當選，但因范振龍有現金買票行為，檢方隔天再依選罷法規定，對范振龍提起當選無效之訴。新竹地院審理認為，范有交付賄賂行為，依選罷法規定本即應受當選無效宣告，自不得遞補當選，判決范振龍遞補當選無效。

新竹縣議會表示，范振龍遞補無效案民事庭一審剛宣判，仍可上訴，刑事選罷法部分也還沒確定，只要民、刑事有其一判決確定有罪或當選無效，其選區仍須辦理議員遞補作業，可望由同為國民黨籍的候選人陳栢誠遞補；相關態勢最快可能要到年底才會明朗。

范振龍遞補時談及官司表示，一切尊重司法，他現在一心為民服務，訴訟方面一切交由律師處理。