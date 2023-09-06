快訊

超噁！內湖「八方雲集」外送鍋貼有蛆 衛生局：最高可罰2億

傳性侵戲太逼真 許瑋甯被爆「有陰影」拒同台吳慷仁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣議員落選頭才剛遞補 范振龍遭判遞補當選無效

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣湖口鄉議員陳德木因現金買票遭法院宣判當選無效，並由國民黨籍落選頭范振龍遞補，但檢方隔天即以范現金行賄選民，對他提起當選無效之訴。新竹地院審理認為，范有交付賄賂行為，依選罷法規定本即應受當選無效宣告，自不得遞補當選，判決范振龍遞補當選無效。

判決書指出，范振龍曾任新竹縣新湖羽球協會理事長，為求當選新竹縣議員，竟請託8名會員和友人以2千至1萬2不等的現金買票，新竹地院依選罷法交付賄賂罪判刑2年，緩刑5年，褫奪公權4年。

檢察官不服一審判決提起上訴，高等法院斥責范振龍賄選，嚴重破壞選舉制度，上周撤銷改判3年2月徒刑、褫奪公權4年，可上訴三審。

由於另名議員當選人陳德木經新竹地院判決當選無效確定，中央選委會已於5月30日公告范振龍遞補當選，但因范振龍有現金買票行為，檢方隔天再依選罷法規定，對范振龍提起當選無效之訴。新竹地院審理認為，范有交付賄賂行為，依選罷法規定本即應受當選無效宣告，自不得遞補當選，判決范振龍遞補當選無效。

新竹縣議會表示，范振龍遞補無效案民事庭一審剛宣判，仍可上訴，刑事選罷法部分也還沒確定，只要民、刑事有其一判決確定有罪或當選無效，其選區仍須辦理議員遞補作業，可望由同為國民黨籍的候選人陳栢誠遞補；相關態勢最快可能要到年底才會明朗。

范振龍遞補時談及官司表示，一切尊重司法，他現在一心為民服務，訴訟方面一切交由律師處理。

新竹地院審理認為，范振龍有交付賄賂行為，依選罷法規定本即應受當選無效宣告，自不得遞補當選，判決范振龍遞補當選無效。圖／報系資料照
新竹地院審理認為，范振龍有交付賄賂行為，依選罷法規定本即應受當選無效宣告，自不得遞補當選，判決范振龍遞補當選無效。圖／報系資料照

當選無效 新竹 選罷法 賄選 議員

延伸閱讀

挺賴清德兩樣情！新竹縣鄭永金家族重要性升高 林光華為何沒落？

影／新北地院今駁回檢提當選無效 蔡淑君哽咽：真相即正義

新北市議員蔡淑君遭控涉賄選 法院判決結果今出爐

鍾東錦當選無效一審駁回苗檢提上訴 鍾：意料中事

相關新聞

用Line傳刀具照嗆「死妳小孩面前」 情緒失控男遭判拘役

陳姓男子與一名女性友人因債務問題發生糾紛，去年11月底晚間，陳情緒失控，用Line傳訊給對方，還附上刀具照片嗆「去妳家自...

台東醉警口角打傷值勤同事 警局記過函送地檢偵辦

台東縣關山警分局2年前發生派出所員警細故打架，未料，上級高層下達封口令，經內部調查後日前將相關違失員警函送台東地檢署偵辦...

法拍斗六市銀行1、2樓127坪店面 降價再賣2600萬元拍定

行政執行署嘉義分署昨天進行雲嘉地區不動產拍賣，當中雲林縣斗六市某銀行店面也名列其內，因臨近家樂福、麥當勞、醫院等位於斗六...

竹縣議員落選頭才剛遞補 范振龍遭判遞補當選無效

新竹縣湖口鄉議員陳德木因現金買票遭法院宣判當選無效，並由國民黨籍落選頭范振龍遞補，但檢方隔天即以范現金行賄選民，對他提起...

南市升格後 4任議長都吃官司

台南市二○一○年十二月廿五日改制升格直轄市後，迄今歷任四名市議會議長都官司纏身，除第二屆國民黨籍李全教刑滿出獄，民進黨籍...

台南市前議長郭信良涉貪起訴 法院裁定150萬交保

台南市議會前議長郭信良，被控夥同服務團隊成員、安南區佃西里長高進見，以「抵費地買賣價差」等理由，向佃西重劃案業者廖堅志索賄一千三百萬元，台南地檢署昨依貪汙治罪條例之藉勢藉端勒索財物及收賄罪嫌起訴郭、高，建請從重量刑；廖則被依行賄罪嫌起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦