台東醉警口角打傷值勤同事 警局記過函送地檢偵辦

台東縣關山警分局2年前發生派出所員警細故打架，未料，上級高層下達封口令，經內部調查後日前將相關違失員警函送台東地檢署偵辦，並給予記過等行政懲處。

縣警局表示，該案經檢舉後，上月即由督察系統展開調查，雖事證有限，積極採人證方式收集證據，近半個月調查，員警打架確為屬實，全案依法辦理。

關山警分局武陵派出所一名警員於2020年12月31日晚間8點所外飲酒返所時，和值班台值勤警員發生口角，醉警竟徒手毆打值勤同事，導致值勤警員受傷。

其他員警見狀將兩人拉開並上報，未料，分局高層卻欲息事寧人，下達封口令。事後施暴的警員非旦未受偵辦，連行政處分也沒有，引來基層員警不滿及不平。

另2021年10月間，該分局主管幹部與小吃店女性友人接觸，警局也認定違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」，並於去年給予記過1次處分。

縣警局強調，對於警隊紀律及形象不容破壞，一旦有員警違反規定，一定主動調查，查明真相屬實，都將依法辦理，絕不包庇及寬貸，也提醒員警自律。

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