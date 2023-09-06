法拍斗六市銀行1、2樓127坪店面 降價再賣2600萬元拍定

行政執行署嘉義分署昨天進行雲嘉地區不動產拍賣，當中雲林縣斗六市某銀行店面也名列其內，因臨近家樂福、麥當勞、醫院等位於斗六市精華地段，這次減價第二拍，最後由某投資開發公司以2602萬元得標。

昨天舉行雲嘉地區不動產拍賣，雲林地區法拍不動產有20件，包括農地、建地及建物等；最吸睛的物件是位於斗六市雲林路二段211號1、2樓土地及建物，2樓建物連同騎樓總面積約有127坪（419.65平方公尺），目前是星展銀行斗六分行據點，租用時間到今年12月31日。

屋主是某建設公司因積久房屋稅、地價稅共33萬1千餘元，因遲遲未繳，遭強制執行。

雲林地區法拍不動產最後有4件拍定，分別是雲林縣崙背鄉持分土地（9萬元）、東勢鄉土地（80萬餘元）、台西鄉土地（11萬餘元）以及斗六市土地及建物2602萬元，當日拍賣不動產入帳金額2702萬餘元。

嘉義分署表示，銀行店面法拍現場有7組人馬進場投標競買，底價已經從原來一拍的2419萬元減價來到2178萬元，吸引多人關注，最後由某投資開發公司以2602萬元得標，足足比底價2178萬元高出424萬元，也比第一次拍賣底價2419萬元高，但仍低於該區目前不動產交易實價登錄價格，可謂物超所值，買到賺到。