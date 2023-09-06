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南市升格後 4任議長都吃官司
台南市二○一○年十二月廿五日改制升格直轄市後，迄今歷任四名市議會議長都官司纏身，除第二屆國民黨籍李全教刑滿出獄，民進黨籍賴美惠、無黨籍郭信良、民進黨籍現任議長邱莉莉都涉案被起訴。
賴美惠是台南市議會首屆議長，第二屆競選連任議長時敗給李全教，李全教後來涉賄遭判決當選無效，賴美惠經補選後又當選議長。不過，賴美惠遭控在擔任第一屆台南市議員期間，涉嫌以人頭不實請領助理費二三二萬五二○○元。台南地檢署今年八月起訴她，賴美惠自白犯行並繳回不法所得，檢察官建議法官減輕其刑。
李全教當選第二屆議長後，因涉及賄選引發府會爭議，時任台南市長的副總統賴清德拒進市議會二百多天引發軒然大波。二○一六年八月卅日，李全教因市議員選舉涉賄，當選無效確定，解除議員職務，連帶失去議長資格，又因議長預備賄選案被判刑九個月，李全教二○二○年二月入監服刑後已出獄。
郭信良原是民進黨籍，二○一八年因未獲民進黨提名角逐議長，宣誓就職時宣布退黨，隨即在國民黨和無黨聯盟支持下當選議長，但去年競選連任時，敗給民進黨提名的邱莉莉。
郭信良被控藉勢藉端勒索財物及收賄，台南地檢署昨偵結起訴，檢察官建請法院從重量刑並宣告褫奪公權。
二○二二年邱莉莉打敗郭信良當選台南市議會議長，被指控涉犯正副議長選舉賄選案，南檢今年三月起訴她，全案由台南地院審理中。
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