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聯合報記者無偽造南海會議紀錄 不起訴

聯合報／ 本報訊

聯合報今年七月因報導政府曾開會討論生物戰劑，民進黨有立委參選人到台北地檢署告發撰稿記者涉嫌偽造、變造公文書等罪，台北地檢署昨偵結，認定撰稿記者因相信消息來源、並曾兩度向國防部查證，無證據顯示會議紀錄是本報記者偽造，全案不起訴。

台北地檢署調查指出，記者因長期信任的友人提供「南海工作會議紀錄」文件，見其內容談及政府官員曾討論美方要台灣開發生物戰劑等內容；先後兩次向國防部軍事發言人查證確認，並將該「會議紀錄」中有關國防部回應美方要求我國研發生物戰劑能力的內容，翻拍截圖向國防部查證。

檢方認定，從撰稿記者提出查證過程的描述，是記者主觀上信任消息來源所提供文件的正確性，求證後撰寫，報導中也平衡刊登政府相關部門回應，即使就會議紀錄文件真偽的查證或有疏失，但檢察官認為記者說詞可信，認定撰稿上主觀上沒有偽造會議紀錄的犯意，也沒有證據顯示該「會議紀錄」是撰稿者偽造。全案查無犯罪嫌疑而作不起訴處分。

檢方調查時曾發函詢問行政院秘書長、國防部、衛福部、農委會等會議紀錄上的相關機關，得到的回覆均否認有該會議，不起訴書因此認定該會議紀錄屬於偽造。

總統府及行政院昨均發布新聞稿表示，台北地檢署證實聯合報刊載指控政府曾討論發展生物戰劑的「南海工作會議紀錄」文件確為造假，應立即更正、撤除相關不實報導。

國防部 南海 行政院

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