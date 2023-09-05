狗竄出害摔車！擁6證照孝女枉死 法官判決流露不捨

新竹縣王姓女子雖來自單親家庭，卻奮發向上考取6張技職證照，不過今年2月她騎車行經橫山鄉中豐路3段時，黃姓男子飼養的狗突然竄出害她閃避不及摔車倒地，最終因顱內出血死亡。新竹地院法官審理時，也不捨稱王女是孝順的孩子，也希望王女的家人不要過度悲傷，為了自己也為了王女加油，至於黃男則依過失致死罪判刑10月。

判決書指出，55歲的黃男在新竹縣住處飼養1隻棕色犬，但黃男卻疏於注意、未以項圈或狗鍊等物確保犬隻行動。今年2月13日早上7時許，黃男放任該犬未繫項圈或狗鍊，貿然離開住處。王女當天騎車行經中豐路3段時，該犬突然從左後方竄出，王女見狀避煞不及因而人車倒地，受有急性硬腦膜下出血，及頭部鈍傷等傷害，送醫急救不治。

法官認為，雖車禍發生後，黃男主動報警並停留現場，並向警方表示案發經過，但黃男因疏於照顧家中犬隻、放任犬隻亂竄，導致王女發生車禍，年紀輕輕不幸往生，使親友內心承受莫大痛苦，並無端受司法程序折磨，黃男應負起全部責任。

法官雖嘗試能讓雙方和解，但黃男洽談和解態度消極、也未積極表示歉意，犯後態度不佳，本應從重量刑，但因黃男坦承犯行，最後依過失致死罪判刑10月。