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男子酒駕撞死婦人遭訴 嘉義地院分案國民參審

中央社／ 嘉義市5日電

張姓男子1月間涉嫌東石鄉酒駕撞死騎機車婦人遭起訴。屬故意犯罪因而發生死亡結果情形，應行國民參與審判，嘉義地院今天抽籤分案，由刑五庭審判長張志偉擔任受命法官。

嘉義地檢署指出，今年1月20日接獲朴子警分局報請相驗，張男前一天晚上酒後開車行經東石鄉166縣道4公里處，不慎撞擊騎乘機車鄭姓婦人，鄭婦經送醫不治。

嘉檢表示，警方對肇事者張男施以吐氣酒精濃度測試，酒測值高達0.89毫克，張男涉及刑法酒後駕車致人於死的公共危險罪嫌送辦。依國民法官法規定，故意行為因而發生死亡結果屬國民法官法適用案件，經檢方相驗、偵查後，於8月30日起訴。

檢方指出，張男酒駕撞死鄭婦，成為嘉義地區適用國民法官法案件。由於雙方已和解，家屬可向嘉義地方法院聲請不行國民參與審判。

嘉義地院今天新聞稿指出，全案分112年度國審交訴字第1號案件。依分案作業規定，由國民法官專庭成員進行輪分，今天經抽籤分案結果，由國民法官專庭即刑事第五庭負責審理，受命法官為庭長張志偉，陳盈螢、鄭諺霓為陪席法官。將依國民法官法及刑事訴訟法相關規定進行審理。

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嘉義地檢署指出，今年1月20日接獲朴子警分局報請相驗，張男前一天晚上酒後開車行經東石鄉166縣道4公里處，不慎撞擊騎乘機車鄭姓婦人，鄭婦經送醫不治。圖／本報資料照片
嘉義地檢署指出，今年1月20日接獲朴子警分局報請相驗，張男前一天晚上酒後開車行經東石鄉166縣道4公里處，不慎撞擊騎乘機車鄭姓婦人，鄭婦經送醫不治。圖／本報資料照片

國民法官 嘉義 酒駕

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