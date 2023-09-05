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72歲妻殺死90歲病翁獲減至6年刑 她問法官：能不能交保？

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

72歲王姓婦人推倒90歲蕭姓丈夫，拿水果刀猛刺他胸口致死，一審時王婦稱對凶殺案「完全沒有印象」，法官不信，依殺人罪判10年6月徒刑。台灣高等法院考量她長年照顧丈夫、不曾離棄，選擇終結他生命是長期間的壓力無法排解，改判6年徒刑。因羈押期將屆，高院今開訊問庭，王婦聲稱有癲癇、膝蓋炎，她問法官「能不能交保？」

王婦與丈夫結婚多年育有2子，她因酒精及藥物相關精神病史需定時服藥，平時需丈夫提醒照料。去年8月2日下午，王婦突然在自家廁所裡推倒丈夫並以水果刀攻擊，長子致電察覺異狀，通知次子返家。

桃園地方法院審理時，王婦稱對案發過程完全沒有印象，律師主張她有精神病史且長期服藥，事發時受疾病及藥物影響，辨識行為違法及控制行為能力明顯降低。一審指出，王婦警詢、偵訊過程曾敘述案發經過，明確表明案發地點是自家主臥室廁所，還說自己當時是看到一名男子闖進廁所才會推倒對方，以為對方是壞人，趁對方未起身之際，跑去廚房拿水果刀攻擊。

桃院認為王婦見丈夫倒地後沒有動靜，仍跑到廚房拿水果刀朝對方胸口攻擊，明顯有殺人犯意，雖稱受精神疾病影響，但醫院鑑定報告顯示她的疾病不會造成辨識行為能力下降，而且她案發後曾多次出入社區，神色與常人無異，且經檢驗王婦血液酒精濃度達118.4mg/dL，被認定是行凶後想藉由喝酒和服藥來改變現況，而不是行凶前酒精中毒。

一審認為王婦能記得凶案核心情節，又能完成複雜精密動作，可認她案發當下精神無問題，王婦在警詢時坦認犯行，只是「否認知悉被害人是丈夫」，犯後態度尚可，加上2個兒子都替她求情，希望能夠輕判，審酌她與丈夫過往相處情況、年事已高，判10年6月徒刑。

高院指本件為量刑上訴，蕭姓丈夫二度中風，身體狀況大不如前，心情鬱悶，家中氣氛低迷，多費妻子耐心排解情緒。而王婦年老後，長年為疾病所苦，難以入眠，因照料丈夫時間很長，在壓力的長期累積下終至「無法排解」，才會殺人。因婦人已72歲，又為疾病所苦，沒有前科紀錄，在二審審理時坦承認罪，已見悔悟之心，斟酌家屬請求從輕量刑，上月24日改判6年徒刑。

因羈押期將於9月20日屆滿，高院今開訊問庭以決定是否延押。王婦一開庭時便問法官「可以縮短嗎？」律師主張她已經坦承犯罪，二審也已經審結，加上她年邁、有疾病，沒有逃亡的能力，希望以具保、限制出境出海的方式替代羈押。

高檢公訴檢察官對於是否繼續羈押沒有意見，請法官依法審酌。庭末，王婦仍詢問法官「能不能交保？」，法官諭知合議庭評議後再裁定是否延長羈押。

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王姓婦人在家中廁所推倒90歲丈夫，拿水果刀猛刺胸口致死，台灣高等法院依殺人罪改判她6年徒刑，因羈押期20日屆滿，高院今開訊問庭，王婦希望能交保。記者王宏舜／攝影
王姓婦人在家中廁所推倒90歲丈夫，拿水果刀猛刺胸口致死，台灣高等法院依殺人罪改判她6年徒刑，因羈押期20日屆滿，高院今開訊問庭，王婦希望能交保。記者王宏舜／攝影

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