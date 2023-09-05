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屏縣議員郭再添違法經營推肥場 遭村民抗議還被判刑
屏東現任無黨籍議員郭再添於2018年4月間，在崁頂鄉農牧用地上非法經營堆肥場，飄散惡臭遭當地村民抗議，經縣府人員稽查後，仍繼續使用而未拆除地上物，再經檢方偵查後，才改為菇類栽培場、蓄水設施使用，雖已變更但超出縣府期限內仍遭起訴，屏東地方法院考量郭男為民意代表，資力及社會地位較一般人高，依違反區域計畫法判郭2月徒刑，得易科罰金，可上訴。
郭再添於詢時否認犯行，辯稱當初是向鄉公所申請變更該地當作蚯蚓養殖場，但農業處沒有這個項目，所以無法變更，被農業處要求先蓋好蚯蚓養殖場後再申請，指該場內為堆置養蚯蚓的介質，不是堆肥，符合農地農用，沒有違法。
起訴書指出，議員郭再添於2018年4月間未經主管機關許可，也沒有取得農業用地作農業設施容許使用同意書，卻擅自在屏東縣崁頂鄉設置面積約2595.37平方公尺的建築物，用於堆置農業用堆肥，該場散發惡臭遭附近民眾檢舉，經縣府人員稽查後，於2019年7月遭裁罰6萬元，但郭置之不理，沒有完成縣府要求，已違反區域計畫法。
合議庭審酌，郭已於去年8月間提出變更，作為菇類栽培場、蓄水設施使用的申請，並於今年6月間取得縣府核發的容許使用同意書，但2019年間未依縣府要求履行變更、恢復為符合農牧用地容許之使用，已違反區域計畫法第21條第1項規定，應依同法第22條論處，考量他有妨害自由、誣告等前科，且身為民意代表，資力及社會地位較一般人高，依違反區域計畫法判郭2月徒刑，以較高易科罰金1日2千元為折算標準，以資懲儆，可上訴。
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