行政執行署9月拍賣會 挹注國庫2.7億元

法務部行政執行署表示，各分署今天同步舉行中秋節前全國123聯合拍賣會，賣出保時捷跑車、泰達幣、不動產等拍賣品，共進帳2億7766萬8348元。

行政執行署發布新聞稿指出，今天各分署拍賣會的不動產拍定金額總計新台幣2億7148萬9094元，其中拍定金額最高者為花蓮縣壽豐鄉東明段與山嶺段相連土地4筆，由花蓮分署以1億5820萬8000元拍定。

行政執行署指出，其他拍定不動產包含，嘉義分署拍賣斗六市雲林路大樓的百坪店面，以2602萬元拍定，以及苗栗地檢署囑託士林分署，拍賣涉「紅富海吸金案」所查扣的紅樹林捷運站商辦樓房，合計以4828萬餘元拍定。

另一方面，動產拍定金額總計617萬9254元，其中金額最高者，是士林分署受士林地檢署囑託，拍賣白色保時捷休旅跑車，吸引6組買家競標，以304萬元拍定；另外，台南分署拍賣陽信商業銀行實體股票，以134萬元拍定。

行政執行署表示，拍賣所得將全部挹注國庫，全國123聯合拍賣會於每月第「1」個星期「2」下午「3」時舉行，有興趣的民眾，可上行政執行署網站查詢，或瀏覽各分署FB專頁訊息，隨時掌握最新拍賣資訊。