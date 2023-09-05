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下單要外送員去林淑芬服務處開槍 犯嫌遭起訴

中央社／ 新北5日電

某外送平台7月間有人下單，要求外送員接單到民進黨立委林淑芬服務處開槍，警方獲報迅速逮捕郭姓外送員並移送法辦，檢方今天偵結，依恐嚇危害安全罪嫌將郭男提起公訴。

立委林淑芬7月24日在社群網站臉書（Facebook）表示，接獲民眾通知，有人在「LALAMOVE」外送平台下單去1個置物櫃取槍，並到她位於新北市蘆洲區的服務處開槍，服務處立即向警方報案。

警方獲報後除派員到林淑芬服務處戒護，加強巡邏密度，並組專案小組積極偵辦，針對案件相關人員釐清並調閱通聯紀錄，迅速在台北市逮捕同為「LALAMOVE」外送平台的郭姓外送員，訊後依恐嚇罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

根據起訴書內容，郭男基於恐嚇犯意在外送平台「LALAMOVE」開立訂單，內容為「拿一把槍立委服務處開槍必須清空彈匣，接單成功會訊息物品箱密碼裡面會有槍及運費」，附上空氣槍照片，並指定外送地點為新北市蘆洲區長興街的立法委員服務處。

郭男供稱空氣槍是以前迷上生存遊戲的時候買的，他只是在惡作劇，他對浪費社會資源感到很抱歉。新北地檢署今天偵結並依恐嚇危害安全罪嫌將郭男提起公訴。

涉嫌在Lalamove外送平台寫恐嚇立委林淑芬服務處開槍訂單的郭姓男子，被檢方依恐嚇危害安全罪嫌提起公訴。圖／警方提供
涉嫌在Lalamove外送平台寫恐嚇立委林淑芬服務處開槍訂單的郭姓男子，被檢方依恐嚇危害安全罪嫌提起公訴。圖／警方提供

外送員 恐嚇 林淑芬

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