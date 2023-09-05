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凌晨喝6瓶啤酒一早開車上路 警攔他慘了...扣牌挨罰

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

洪姓男子2日凌晨在桃園住處喝完6瓶啤酒，當天上午自以為酒退開車上工，途中行經新北市林口區文林六街遭警攔下，酒測值每公升0.2毫克，被當場開出酒駕罰單、扣車扣牌。

據了解，洪姓男子（27歲）這個月2日凌晨1時許，獨自在桃園住處喝完6瓶啤酒，當天早上7時40分左右自以為酒意已退，酒駕開車準備到林口工作。行經新北市林口區文林六街21號前遭巡邏警攔下盤查。

員警一攔停便聞到洪男身上酒味，立即進行酒測，酒測值0.20毫克，當場依道路交通管理處罰條例第35條第1項開出3萬元以上12萬元以下罰鍰；另依同法第35條第9項之規定移置保管其車輛、扣繳牌照兩年。

林口警方表示，統計去年（2022年）一整年轄內取締汽、機車酒駕共計248件，今年1月至8月底取締汽、機車酒駕共224件。

林口警分局最近特地配合電視台八點檔戲劇，支援警力、裝備及車輛，以融入時事話題、貼近市井小民日常生活方式，將酒駕罰責及相關規定導入劇情，希望藉此宣導酒後不要駕車的觀念。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市林口警分局特別支援警力、裝備及車輛，配合電視台八點檔戲劇拍攝，將酒駕罰責及相關規定融入劇情藉以宣導。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口警分局特別支援警力、裝備及車輛，配合電視台八點檔戲劇拍攝，將酒駕罰責及相關規定融入劇情藉以宣導。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口警分局特別支援警力、裝備及車輛，配合電視台八點檔戲劇拍攝，將酒駕罰責及相關規定融入劇情藉以宣導。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口警分局特別支援警力、裝備及車輛，配合電視台八點檔戲劇拍攝，將酒駕罰責及相關規定融入劇情藉以宣導。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口警分局特別支援警力、裝備及車輛，配合電視台八點檔戲劇拍攝，將酒駕罰責及相關規定融入劇情藉以宣導。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口警分局特別支援警力、裝備及車輛，配合電視台八點檔戲劇拍攝，將酒駕罰責及相關規定融入劇情藉以宣導。記者曾伯愷／翻攝
洪姓男子酒駕遭警扣車牌、移置車輛保管，開單舉發。記者曾伯愷／翻攝
洪姓男子酒駕遭警扣車牌、移置車輛保管，開單舉發。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口警分局特別支援警力、裝備及車輛，配合電視台八點檔戲劇拍攝，將酒駕罰責及相關規定融入劇情藉以宣導。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口警分局特別支援警力、裝備及車輛，配合電視台八點檔戲劇拍攝，將酒駕罰責及相關規定融入劇情藉以宣導。記者曾伯愷／翻攝

酒駕 林口

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