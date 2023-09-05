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婦違規過馬路遭盤查拒講身分證字號 激動罵北警「賤民」遭訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

李姓婦人今年4月違規過馬路，遭大同警分局員警盤查申身分，卻不願提供身分證字號供查驗，當場情緒失控，涉脫口罵員警「賤民」，還一度狡辯說報出行政院長陳建仁的名字，慌張之下建仁、賤民分不清，還極力反抗扯斷員警身上背帶。士林地檢署偵結，從重依毀損公務員職務上掌管物品罪嫌起訴。

起訴指出，李姓婦人今年4月13日上午8時許，想穿越北市大同區重慶北路1段與天水路口，行人紅綠燈號誌為紅燈時，違規過馬路，巡邏員警見狀上前盤查，李婦不願配合丁姓、簡姓員警提供身分證查驗，情緒失控，辱罵到場支援的曾姓警員「賤民」，貶損員警人格及社會評價。

畫面顯示，員警問「你不願意報身分證，是什麼意思？」婦人反問員警的身分證字號，員警隨即稱「我是警職人員為何要告訴妳」婦人脫口而出「那你是賤民！」

員警立刻稱「你罵我賤民，我告妳」今天要辦此案。李婦隨即辯稱「沒有啊」還解釋剛剛是在講前副總統名字。李婦慌張之下，行政院長名字陳建仁，與辱罵詞彙賤民，傻傻分不清，遭當場逮捕。

簡姓員警帶李婦上警車，李婦極力反抗，涉徒手拉斷簡姓員警身上的單機背帶，背帶斷裂不堪使用，婦人手指流血。檢方依現場監視器、密錄器、職務報告等，認定李婦涉犯侮辱公務員、公然侮辱，毀損公務員職務上掌管物品、毀損罪嫌，從重依毀損公務員職務上掌管物品罪嫌起訴。

李姓婦人今年4月違規過馬路遭巡邏警方攔查，不願提供身分證，涉辱罵員警「賤民」遭起訴。記者蕭雅娟／翻攝
李姓婦人今年4月違規過馬路遭巡邏警方攔查，不願提供身分證，涉辱罵員警「賤民」遭起訴。記者蕭雅娟／翻攝

身分證 公務員

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