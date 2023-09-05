海軍陸戰隊中尉營區死亡 藍營籲國防部追查死因

針對海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉排長今天死於營區，台中市國民黨大里太平立委參選人林家興說，才剛剛慶祝軍人節，過沒兩天卻發生如此憾事，令人感到心情沈重。值此兵兇戰危、政府積極擴軍之際，出現這樣的軍安事件，不只是家庭的悲劇，更是國安的危機。

他說，過去軍中所謂的「黑暗」，包括不當管教、不公開透明等，是造成多數人對國軍誤解的來源，也是很多青年對於報效國家感到猶豫的主因。如今，部隊已經逐漸走向開放、進步，不適當、傷害軍人士氣與身心的惡質管教不該再出現。家人把自己的子弟交給國軍、信任國軍，請問部隊還給家屬的是什麼？

林家興呼籲，國防部及相關司法檢調憲兵單位應該立即追查死因來由，包括媒體報導家屬所提出兩個重要疑點：

1、「8月17日兒子曾告訴姊姊，連長常言語『羞辱』他、『針對』他，兒子說不想做了」，連上長官惡意欺凌的狀況是否屬實，是否涉及不當管教？

2、鄭母表示，「今天凌晨1點26分，兒子還打電話給她，問她最近過得好不好，還說下周放假，開車回去找她」，請問這是一個早上準備自殺的人前一晚會有的舉動嗎？

另外，部分營區、部隊當中，是否仍殘存有惡意霸凌的氛圍，這些國防部都應該負起責任，完整調查，如果出現官官相護的情況，那不止影響基層官兵士氣，也影響年輕人服役的意願。

他以自己身為備役中尉，提出3個疑點及建議： 1、當前基層部隊是否仍因特定單位部隊氛圍、主官領導統御風格而存在刻意霸凌的情事？當前督導巡查機制為何（請不要跟我說發放防霸凌小卡），當前向上反應、不對內心理輔導機制能量是否充足？是否因相關機制與輔導能量不足，導致官兵遭受霸凌情事更不敢發聲？

2、延續第一點，軍中的心輔通報機制是否失靈，導致壓力無法負荷產生憾事，鄭姓中尉排長是否有心輔紀錄、甚至是否曾經有向同袍、各級長官反應軍中情況？這些都必須釐清追查。

3、部隊風氣與氛圍是否正向、健康、互助？當發生長官領導統御惡劣甚至霸凌情事，從上到下是否出現刻意隱瞞的情況，導致旁人知道情況卻不想出手相救，這樣的結構性問題必須被看見與解決。