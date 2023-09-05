巧！台南市升格直轄市後 第1屆到第4屆議長都有官司

台南市升格直轄市後，第1屆到第4屆市議會議長分別是賴美惠、李全教、郭信良與邱莉莉，但4人都因案涉訟，除李全教已執行完畢，其餘3人所涉案件仍在訴訟中。

台南市議會首屆議長賴美惠，在第1屆市議員期間涉嫌詐領助理費232萬5200元，台南地檢署偵查終結，依利用職務機會詐取財物等罪嫌將賴提起公訴。賴於偵查中自白犯行，已全數繳回不法所得，檢察官因此建請法官減刑。

第2屆議長李全教於2014年競選台南市玉井區市議員時，競選總幹事黃澄清涉嫌賄選遭查獲；2016年8月30日，當選無效確定，立刻解除李全教議員職務，連帶失去議長資格。2019年12月議長預備賄選案判刑9個月，李放棄上訴，2020年2月入監服刑已出獄。

第3屆議長郭信良遭檢舉，涉嫌在安南區佃西自辦重劃區案中向業者藉勢藉端索賄1千300萬元， 郭信良遭台南地院裁定羈押禁見；台南地檢署今偵查終結依貪汙等罪嫌提起公訴。