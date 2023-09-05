微信假帳號交易糾紛 男押走欠債情侶13小時！打人逼簽本票遭判刑

陳姓男子和藍姓女子交易大量微信假帳號，引發債務糾紛，2020年間相約在泰北高中前協商，陳男恫稱「如不給錢，一分鐘桶一下」打傷藍女的男友吳姓男子，叫救護車送醫救治，藍女獨自被帶往他處，限制行動自由約13小時。士林地方法院審結，陳男犯共同犯剝奪行動自由罪，判處可易科罰金之刑5月。

判決指出，陳男為了假帳號糾紛，當年2月17日深夜，找朋友一同在泰北高中前討債，恫稱「如不給錢，一分鐘桶一下」要求藍女、吳男還債20萬，眾人見有警察巡邏，押人上車往他處談判，眾人分開情侶2人，陳、張、阮姓男子在基河路某防火巷，持刀、畚箕柄毆打吳男，再叫救護車送醫。

藍女則被帶往不知情的何男住處，得知男友被打到送醫後，持續被陳的同夥林男等人嗆「如不還錢出來就打你」藍女為求脫身，搶刀子時劃傷何男的妻子，何男發火持掃帚毆打藍女頭部、肩部及大腿等處，下手力道之大甚至打斷掃帚。

情侶分別遭陳等6人打傷，藍女同意賠償9萬元，交付提款卡並簽下3萬元本票1張、6萬元本票2張，當日陳男領到3萬5千元，隨即撕毀3萬元本票，其餘2張6萬本票交給何男保管。藍女籌不到其他款項，遭限制行動自由13小時後獲釋。

合議庭審酌，陳男和同案被告陳男、楊男僅因債務糾紛，犯下共同剝奪行動自由罪，逼迫解決債務，陳男是主要事主，全程參與、坦承犯行，依共同犯剝奪行動自由罪，判處可易科罰金之刑5月，其餘6名共犯遭判刑可易科罰金之刑3月至6月，二審改判部分，楊男共犯剝奪行動自由罪，可易科罰金3月、何男犯傷害罪，判處可易科罰金2月之刑。