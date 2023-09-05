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嘉義縣酒駕事故死亡人數增為6人 9月警方大執法抓酒駕
嘉義縣今年1至8月酒駕事故共造成134人傷亡，人數較去年同期減少37人，但死亡人數6人明顯增加，包括3人酒駕自撞死亡、3人被酒駕車輛撞死。嘉義縣警察局加強取締750件，依公共危險罪移送428人，9月將針對酒駕交通大執法，呼籲勿心存僥倖。
嘉義縣警察局表示，今年追查嘉義市東區某KTV、嘉義縣太保市某快炒店、竹崎鄉某歌友會等3店家，不但未做好聯繫代駕、計程車代步服務，也沒有積極勸導消費者不要酒駕，導致共發生2死1傷憾事，已逐一書面勸導警告並加強稽查。
此外，嘉義縣警察局統計，嘉義縣交通事故前3大肇事主因為未注意車前狀態、未依規定讓車及左轉彎未依規定，其中超速、路口未減速是關鍵因素，6月30日立法院下修危險駕駛門檻，由原定超速60公里下調至40公里，自施行後7至8月共舉發485件，將吊扣牌照6個月。
嘉義縣警察局長林宏儒說，9月將展開交通大執法，鎖定酒駕及嚴重超速等重大違規，加強攔檢勤務密度，也運用23處科技執法設備全天候測照，並責由各分局擇定易違規肇事路口，加強規畫布設移動式測速照相機，督促駕駛人確依速限行駛，減少事故危害並降低損傷。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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