快訊

雨彈升級！熱帶低壓+對流雲系發威 全台19縣市豪大雨特報

母認屍痛哭...台中7歲女童從9樓墜落 檢警相驗死因出爐

中職／轉戰龍隊會有不同結局？高國輝：問平行時空的我

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣酒駕事故死亡人數增為6人 9月警方大執法抓酒駕

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣今年1至8月酒駕事故共造成134人傷亡，人數較去年同期減少37人，但死亡人數6人明顯增加，包括3人酒駕自撞死亡、3人被酒駕車輛撞死。嘉義縣警察局加強取締750件，依公共危險罪移送428人，9月將針對酒駕交通大執法，呼籲勿心存僥倖。

嘉義縣警察局表示，今年追查嘉義市東區某KTV、嘉義縣太保市某快炒店、竹崎鄉某歌友會等3店家，不但未做好聯繫代駕、計程車代步服務，也沒有積極勸導消費者不要酒駕，導致共發生2死1傷憾事，已逐一書面勸導警告並加強稽查。

此外，嘉義縣警察局統計，嘉義縣交通事故前3大肇事主因為未注意車前狀態、未依規定讓車及左轉彎未依規定，其中超速、路口未減速是關鍵因素，6月30日立法院下修危險駕駛門檻，由原定超速60公里下調至40公里，自施行後7至8月共舉發485件，將吊扣牌照6個月。

嘉義縣警察局長林宏儒說，9月將展開交通大執法，鎖定酒駕及嚴重超速等重大違規，加強攔檢勤務密度，也運用23處科技執法設備全天候測照，並責由各分局擇定易違規肇事路口，加強規畫布設移動式測速照相機，督促駕駛人確依速限行駛，減少事故危害並降低損傷。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義縣今年酒駕事故死亡人數增為6人，9月警方大執法抓酒駕。圖／嘉義縣警察局提供
嘉義縣今年酒駕事故死亡人數增為6人，9月警方大執法抓酒駕。圖／嘉義縣警察局提供

嘉義 酒駕 警察

延伸閱讀

影／不知貨車裝GPS…新莊男偷了南下 警2小時逮到人

台南男酒駕貪杯2度被逮 警詢時播放佛經助安定令人傻眼

影／八里警方30分鐘間隔600米遇到3個酒駕 未免也太巧

肇逃抓到了！台東58歲女酒駕撞死騎單車老翁 辯稱「不知撞到人」

相關新聞

病患麻醉隆鼻體溫飆高43.6度死亡 整形名醫沒做這件事要賠556萬

自詡「女神雕刻師」的整形醫師陳威宇4年前替湯姓男子隆鼻，因麻醉引發惡性高熱，體溫高達43.6度，最終多重器官衰竭身亡，陳...

綠營高市議員黃明太遭起訴 涉炒股不法所得近1240萬

高雄市議員黃明太為永紘工程、永紘營造、鳳嘉實業、清境展業及萬境展業實際負責人，經橋頭地檢署調查，6年前7月間，黃明太涉嫌...

大逆轉！銘傳艦前輔導長妻子下載他出軌影片觸法 獲判無罪

海軍「銘傳艦」前輔導長與女士官有染，輔導長的前妻登入他的雲端硬碟蒐證，下載兩人親密行為影片為證提民事訴訟，卻被控妨害秘密...

長治鄉公所主秘偽報加班 出差旅費詐得4萬多元遭判刑

康男於2018年至2019年任職屏東縣長治鄉公所主任秘書，他利用Line訊息、回文或通話等紀錄為證，向公所申請加班時數8...

巧！台南市升格直轄市後 第1屆到第4屆議長都有官司

台南市升格直轄市後，第1屆到第4屆市議會議長分別是賴美惠、李全教、郭信良與邱莉莉，但4人都因案涉訟，除李全教已執行完畢，...

台南市前議長郭信良涉收賄案 南檢建請法院從重量刑

台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉嫌以佃西重劃案業者提議買賣抵費地為由，向業者廖堅志索賄，廖因恐郭憑藉議長身分介入佃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦