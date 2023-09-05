綠營高市議員黃明太遭起訴 涉炒股不法所得近1240萬

高雄市議員黃明太為永紘工程、永紘營造、鳳嘉實業、清境展業及萬境展業實際負責人，經橋頭地檢署調查，6年前7月間，黃明太涉嫌多次拉抬家族企業「和勤精機」的公司股票交易價格、製造交易活絡假象，橋檢今以違反證券交易法將他起訴，並宣告應沒收不法所得1239萬7730元。

今年5月間，橋檢接獲調查局台北市調處提報情資指出，黃明太於2019年至2020年間，拉抬家族上櫃公司「和勤精機」交易股價，製造交易活絡假象，利用親人及友人帳戶，以盤前、盤中異常下單，及利用不同券商帳戶高價委託、假掛單方式，以達提高股價及成交量之目的，涉有操控公司股價重嫌。

檢方指出，黃明太次子黃亦翔才是「和勤精機」的登記負責人，但黃明太為製造交易活絡假象，利用長子劉姓配偶在宏遠證券台南分公司證券帳戶、第一金證券股份有限公司路竹分公司證券帳戶、凱基證券三民分公司證券帳戶及華南永昌證券高雄分公司證券帳戶，及友人薛○生設於凱基證券三民分公司證券帳戶，並指示邱姓妻子及王姓友人在宏遠證券臺南分公司證券帳戶，多次進行高買低賣的交易假象。

統計2019年下旬至2020年上旬營業日，共買進 7642.26仟股、賣出7572仟股，在52個營業日，共相對委託成交1155仟股，占該期間總成交量3.10%，並占渠等買進數量、賣出數量之15.11%、15.25%；其中8個營業日的相對成交數量，更占當日該檔股票市場總成交量18.89%至 38.38%之間，造成和勤公司股票交易活絡表象。

黃明太利用連續高買低賣、相對委託方式，製造交易活絡表象及拉抬「和勤精機」股價，吸引不知情投資人進場追價買進股票，使分析期間「和勤精機」股票成交量，在4月內由最低52仟股增至最高成交量3577仟股，最高收盤價為高達每股 40.05 元，漲幅達 17.56%，與同期間同類股（電機機械類）跌幅 6.3% 、櫃檯買賣市場（大盤）跌幅4.88% 走勢顯不相當，影響證券市場交易秩序。

檢方調查，黃明太所掌控「和勤精機」帳戶，統計2019年下旬至2020年上旬營業日的買賣價差金額，已實現獲利712萬 1220元，未實現獲利527萬6620 元，而犯罪所得即實際獲利加上未實現獲利，總計1239萬7730 元。

據悉，出生自路竹區的黃明太具化工背景，以環保科技業發跡，陸續創立永紘工程、永紘營造、鳳嘉實業、清境展業及萬境展業等10多家公司，其中2家為上櫃公司，而黃從商場轉戰政壇後，平日也以大砲性格著稱，並擔任義消大隊長，常為警消發聲。