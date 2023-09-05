快訊

雨彈升級！熱帶低壓+對流雲系發威 19縣市豪大雨特報

母認屍痛哭...台中7歲女童從9樓墜落 檢警相驗死因出爐

中職／轉戰龍隊會有不同結局？高國輝：問平行時空的我

聽新聞
test
0:00 / 0:00

七旬翁噴灑汽油欲火燒鄰居父子 害未滿12歲孩子吸入有機溶劑

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣七旬詹姓男子與謝姓鄰居長期不睦，今年4月間拿噴灑器朝向謝男父子噴灑汽油並準備點火，幸未得逞，但造成謝男左眼受傷，謝子吸入有機溶劑。詹嫌矢口否認犯行，彰化地方法院根據相關證據，依論處較重的成人故意對兒童的殺人未遂罪，判處詹嫌8年有期徒刑。可上訴。

判決書指出，詹男與謝姓鄰居不睦，懷恨在心，今年4月間先到五金百貨商行購買瓦斯噴火器、高壓噴灑器、塑膠空桶，再到加油站買汽油，一周後的某日上午趁謝男要載孩子出門時，拿連接汽油罐的高壓噴灑器先朝向地面試噴，確認功能正常，即走向坐在機車的謝男父子狂噴汽油，又拿出瓦斯噴火器準備點火，謝男緊急停放機車，快步向前揮拳擊倒詹男。

判決書指出，謝男左眼被噴到汽油有化學性傷害，謝男未滿12歲的孩子疑似有吸入有機溶劑氣體的傷害，詹嫌被捕後坦承用高壓噴灑器朝謝男噴灑汽油，也持噴火器，但矢口否認有何殺人未遂犯行，並辯稱沒朝向謝男的孩子噴灑汽油、未打開噴火器開關。

法官根據監視錄影翻拍畫面、勘驗筆錄和謝男被偵訊時的證述細節，認為詹男當時朝向兒童噴灑汽油，且確實有轉動噴火器開關鈕，因準備的汽油非少量，以高壓噴灑方式使謝男和孩子的身上汽油量附著度高，空氣中也瀰漫著汽油，汽油屬危險性高的易燃物，具有無法控制性、高度揮發性，稍微摩擦不慎引發火花極易迅速燃燒，詹男已轉開噴火器的開關，噴火器產生火焰較大，可輕易造成汽油燃燒，危及謝男和孩子的生命。

法官審酌，詹男僅因細故懷恨，即以噴灑汽油、放火的方式危害謝男和孩子的生命安全，放火殺人可能使謝男因此遭受難以想像的痛苦與驚恐，手段殘酷，再則放火一旦失控延燒，可能造成更大危害，危險性不能小覷，詹嫌犯後僅坦承為傷害、恐嚇，否認殺人未遂、尚未賠償謝男所受損害的犯後態度，即使最終沒成功點火，仍無法免去惡性重大行為，因此依犯成年人故意對兒童犯殺人未遂罪及殺人未遂罪，從一重論以成年人故意對兒童犯殺人未遂罪，判處8年有期徒刑。

彰化縣詹姓男子涉嫌持高壓噴灑器朝向謝姓父子狂噴汽油。圖／民眾提供
彰化縣詹姓男子涉嫌持高壓噴灑器朝向謝姓父子狂噴汽油。圖／民眾提供

殺人 鄰居

延伸閱讀

反常？颶風伊達利亞侵襲佛州 汽油價格可能不漲反跌

網紅「放火」遭逼全裸拍道歉影片 求償JKF女郎前男友判決結果曝光

汽油迎來小降！中油宣布明日起國內汽油調降0.1元、柴油調漲0.4元

彰化工人買汽油對妻揚言「燒工廠」一理由獲判無罪確定

相關新聞

病患麻醉隆鼻體溫飆高43.6度死亡 整形名醫沒做這件事要賠556萬

自詡「女神雕刻師」的整形醫師陳威宇4年前替湯姓男子隆鼻，因麻醉引發惡性高熱，體溫高達43.6度，最終多重器官衰竭身亡，陳...

台南市前議長郭信良涉收賄案 南檢建請法院從重量刑

台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉嫌以佃西重劃案業者提議買賣抵費地為由，向業者廖堅志索賄，廖因恐郭憑藉議長身分介入佃...

綠營高市議員黃明太遭起訴 涉炒股不法所得近1240萬

高雄市議員黃明太為永紘工程、永紘營造、鳳嘉實業、清境展業及萬境展業實際負責人，經橋頭地檢署調查，6年前7月間，黃明太涉嫌...

大逆轉！銘傳艦前輔導長妻子下載他出軌影片觸法 獲判無罪

海軍「銘傳艦」前輔導長與女士官有染，輔導長的前妻登入他的雲端硬碟蒐證，下載兩人親密行為影片為證提民事訴訟，卻被控妨害秘密...

長治鄉公所主秘偽報加班 出差旅費詐得4萬多元遭判刑

康男於2018年至2019年任職屏東縣長治鄉公所主任秘書，他利用Line訊息、回文或通話等紀錄為證，向公所申請加班時數8...

巧！台南市升格直轄市後 第1屆到第4屆議長都有官司

台南市升格直轄市後，第1屆到第4屆市議會議長分別是賴美惠、李全教、郭信良與邱莉莉，但4人都因案涉訟，除李全教已執行完畢，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦