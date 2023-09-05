七旬翁噴灑汽油欲火燒鄰居父子 害未滿12歲孩子吸入有機溶劑

彰化縣七旬詹姓男子與謝姓鄰居長期不睦，今年4月間拿噴灑器朝向謝男父子噴灑汽油並準備點火，幸未得逞，但造成謝男左眼受傷，謝子吸入有機溶劑。詹嫌矢口否認犯行，彰化地方法院根據相關證據，依論處較重的成人故意對兒童的殺人未遂罪，判處詹嫌8年有期徒刑。可上訴。

判決書指出，詹男與謝姓鄰居不睦，懷恨在心，今年4月間先到五金百貨商行購買瓦斯噴火器、高壓噴灑器、塑膠空桶，再到加油站買汽油，一周後的某日上午趁謝男要載孩子出門時，拿連接汽油罐的高壓噴灑器先朝向地面試噴，確認功能正常，即走向坐在機車的謝男父子狂噴汽油，又拿出瓦斯噴火器準備點火，謝男緊急停放機車，快步向前揮拳擊倒詹男。

判決書指出，謝男左眼被噴到汽油有化學性傷害，謝男未滿12歲的孩子疑似有吸入有機溶劑氣體的傷害，詹嫌被捕後坦承用高壓噴灑器朝謝男噴灑汽油，也持噴火器，但矢口否認有何殺人未遂犯行，並辯稱沒朝向謝男的孩子噴灑汽油、未打開噴火器開關。

法官根據監視錄影翻拍畫面、勘驗筆錄和謝男被偵訊時的證述細節，認為詹男當時朝向兒童噴灑汽油，且確實有轉動噴火器開關鈕，因準備的汽油非少量，以高壓噴灑方式使謝男和孩子的身上汽油量附著度高，空氣中也瀰漫著汽油，汽油屬危險性高的易燃物，具有無法控制性、高度揮發性，稍微摩擦不慎引發火花極易迅速燃燒，詹男已轉開噴火器的開關，噴火器產生火焰較大，可輕易造成汽油燃燒，危及謝男和孩子的生命。