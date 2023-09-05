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國際警察論壇今登場 國內外執法人員研討打擊跨境犯罪

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

警政署承辦國際警察合作論壇打擊跨境犯罪研討會今開幕，國內外檢察、警政、執法、外交等政府官員、學者共2600人實體或視訊參加，研討「網路犯罪、電信詐欺及人口販運」、「毒品犯罪」、「非法金流及洗錢」及「幫派及組織犯罪」。

論壇由內政部、外交部、陸委會主辦，警政署承辦，昨起至7日在台北美福大飯店舉行，今年以打擊跨境犯罪為主題，有2場主題演講、4場專題研討，歐洲、美洲及亞太地區執法人員擔任主持人、講者及與談人，國內內政、外交、檢察、陸務及警政人員參與，共31國、2600人參加，包括現場與會200人及視訊2400人。

行政院副院長鄭文燦、內政部常務次長吳堂安、外交部政務次長田中光、陸委會副主委梁文傑、國際警察首長協會（IACP）會長John Letteney、瓜地馬拉警察首長 Edwin Manfredo Ardiano López及警政署長黃明昭參加開幕儀式。

鄭文燦說，詐欺不斷進化，行政院今年5月推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，陸續通過刑法、人口販運防制法、個人資料保護法、洗錢防制法、證券投資信託及顧問法修正案等「打詐五法」，透過識詐、堵詐、阻詐、懲詐，減少接觸、誤信及損害。

吳堂安說，跨境犯罪日新月異，國際執法合作尤為重要，刑事局2020年與泰國警方合作緝捕我國籍經濟犯罪要犯、2022年10月與美國執法機關合作查獲大規模毒品走私案件、2023年3月與美國及柬埔寨執法機關共同破獲柬國今年度最大宗毒品走私案件，各國執法單位交流情資及相互配合。

John Letteney說，資訊傳播迅速，執法人員需跨司法管轄區合作，尤其打擊跨境犯罪需執法機關間合作協調，犯罪活動非僅限單一國家境內，執法機關須以全球觀點與視角應對各類型跨境犯罪，更加警覺及預先因應。

警政署承辦國際警察合作論壇打擊跨境犯罪研討會，國內外檢察、警政、執法、外交等政府官員、學者共2600人實體或視訊參加。圖／警政署提供
警政署承辦國際警察合作論壇打擊跨境犯罪研討會，國內外檢察、警政、執法、外交等政府官員、學者共2600人實體或視訊參加。圖／警政署提供
警政署承辦國際警察合作論壇打擊跨境犯罪研討會，國內外檢察、警政、執法、外交等政府官員、學者共2600人實體或視訊參加。圖／警政署提供
警政署承辦國際警察合作論壇打擊跨境犯罪研討會，國內外檢察、警政、執法、外交等政府官員、學者共2600人實體或視訊參加。圖／警政署提供

毒品 警察

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