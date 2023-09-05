咖啡店欠繳勞健保等26萬 士林分署提供場地販售咖啡 助增營收
台北市內湖江南街上的外帶咖啡專門店「曉鹿集」因新冠肺炎疫情影響營收，積欠勞工退休、健保費26萬餘元，行政執行署士林分署協助陸姓老闆辦理分期繳納，今天也邀請曉鹿集至士林分署「123聯合拍賣會」擺攤，販售手沖咖啡、咖啡豆，增加營收繳納欠款。
據悉，陸姓老闆獨資在內湖江南街經營外帶手沖咖啡專門店超過10年，鎖定內科園區上班族外帶咖啡市場，近3年來因新冠肺炎疫情，上班族居家上班，人潮銳減、營收驟降，呈現虧損情況，後疫情時代，內科上班族工作型態改變，咖啡店持續苦撐。
士林分署指出，陸姓老闆苦撐經營咖啡店，但營收大不如前「沒辦法一次繳清」2021年12月至今年2月滯欠健保費13萬餘元，2021年7月至今年2月滯欠勞保費及勞退金約13萬餘元，共計26萬餘元，因此協助申請分期方式繳納欠費，每期繳款5千至1萬元，陸姓老闆也承諾將試圖多面向尋求提升營收的機會，以盡速清償欠費，維護員工權益。
今天士林分署舉辦123聯合拍賣會，現場縈繞咖啡香，曉鹿集化身行動咖啡館，販售自行烘焙的優質咖啡豆、掛耳式咖啡盒及現煮手沖咖啡。士林分署職員踴躍光顧支持，今上午營收已超過2萬元，將扣除成本支出後，繳納欠款。
士林分署指出，此案寬緩分期繳納外，也藉由聯拍平台機會幫助陸男提升營收，彰顯「執行有愛，公義無礙」精神，民眾若確有經濟困難而無法一次清償時，可檢具相關證明文件申辦分期繳納。
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