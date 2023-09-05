詐騙財損破70億 民眾黨：三部會都失能

民眾黨立委張其祿與陳琬惠5日召開記者會指出，詐騙狀況氾濫，但數發部仍缺乏作為。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

詐騙受害人數4年來從3萬4千飆升到5萬3千人，財損更是從42億提升到73億！民眾黨立委張其祿與陳琬惠5日召開記者會指出，詐騙狀況氾濫，而主管數位監理的數發部打詐預算僅編3億元，還缺乏明確作為。民眾黨團呼籲，政府部門須拿出具體作為，也應推動相關法規，並加速成立「個資保護委員會」。

三大機關失靈<

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張其祿指出，賴副總統4日強調，打擊黑金詐騙，需要國會過半，但執政黨國會過半，已經超過七年半，但看到詐騙狀況，從2019年到2022年，詐騙受害人從3萬4飆升到5萬3，財損更是從42億提升到73億，更諷刺地說「這就是國家打詐的成效」，更直指「詐騙議題關乎政府三個部會的失能」。

一、金管會管帳戶的問題，過去有檢察官指出人頭帳戶就是詐騙源頭，2023年第一季銀行警示帳戶高達9萬6千個，10年來翻漲6倍。但金管會不能只說，會持續辦理人頭帳戶的業務，盼業者能自律，更重要的是加強源頭的查緝。

境外門號近千萬

二、NCC是通訊監理機關，但五大電信上半年統計境外門號就超過9百萬，堧雖然NCC編列超過1.3億，攔截來電與加註警語的後端防堵，但治標不治本，有問題的門號仍缺乏監管，更應加強查緝「代購門號」的行為。

第三、數發部負責數位監理，但數位部長唐鳳卻頻頻表示「數發部是推動數位發展，而非進行監管」，導致部門間互相卸責。即使數發部有推出「第三方支付服務機構能量登錄」新制，但僅有2名監管人員，管理逾1.4萬家業者，違規也僅罰100萬元，難以有成效。

打詐預算僅3億

特別針對數發部，陳琬惠指出，113年數發部主管預算當中，僅能找到「智慧防詐與數位信任應用發展計畫」，且預算僅編列3億，恐難預防詐騙氾濫的狀況。她強調，該計畫缺乏具體作為，數發部應明確指出「這3億元要怎麼花？」

她痛批，至今網路平台仍充斥詐騙廣告、假投資社群等，先前唐鳳宣稱要「一周內下架臉書投資詐騙廣告」，但根據金管會資料，7月初到7月25日僅下架826件違規廣告，「迄今尚無裁罰案件」，不禁令人懷疑，政府是否真的有決心處理詐騙問題。

對此，民眾黨團呼籲，「詐騙已經成為民眾之首」，政府應採取實際有效的行為，並儘速推動《電子簽章法》、《個人資料保護法》與《資通安全管理法》，並加速設立「個人資料保護委員會」。

數發部火速駁火

對於第三方支付業者強化管理，數位發展部次長李懷仁回應表示，民眾黨新聞稿所提上萬家，是登記有此營業項目的公司數，實際上真正以第三方支付服務業為主要營業項目之業者約100餘家，恐怕是對支付產業運作實務的誤解。

他強調，數位部產業署也已與公協會合作建立電商詐騙網址通報機制，以公協會擔任情資通報聯繫窗口，於電商檢核假冒網址後通報內政部警政署165進行處理，再由財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）將網域名稱停止解析，快速打擊詐騙網址，避免民眾被假冒網站詐騙。

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