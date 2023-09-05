不碰胸及下體沒法「辦事」？桃園色廟公慘了

桃市65歲羅姓廟公去年9月10日與認識的女信徒相約「處理事情」，卻在駕車搭載女信徒行經八德區新興路時，突然問「我可以碰妳的胸部及下體嗎？」女子拒絕，廟公不斷要求，又誆稱「若不碰胸部、下體，沒辦法幫妳『辦事』喔」，於是在車內對女子襲胸又摸下體，桃園地院審結，依強制猥褻罪將羅姓廟公判處有期徒刑6月，得易科罰金，本案可上訴。

檢警調查時，羅姓廟公警詢時坦承犯行，卻又於檢察官偵訊中翻供，表示他沒有襲胸，只有摸到女信徒的內褲上緣；女信徒的母親證稱，女兒事後哭著打電話告訴她，陳述過程時不斷哭泣，女兒還有睡眠障礙，提及此事還是會掉淚，當她質問廟公時，廟公坦承，還說「沒碰胸及下體，這樣會不好處理」，事後廟公的妻子也為此傳LINE訊息道歉，桃園地檢署偵結，依妨害性自主罪嫌起訴並向法院聲請簡易判決。

法官審酌，被告羅姓廟公為逞一己私慾，漠視告訴人女信徒意願，犯有強制猥褻犯行，造成女子身心受創，所為實值嚴厲譴責；考量被告犯後終能坦承犯行，態度尚可，因告訴人無意調解，未能達成調解或賠償損害，兼衡被告無前科素行、長期從事公益活動，告訴人迄今無法原諒並請求加重量刑等意見，量處如主文所示之刑，諭知易科罰金。