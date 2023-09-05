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不碰胸及下體沒法「辦事」？桃園色廟公慘了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃市65歲羅姓廟公去年9月10日與認識的女信徒相約「處理事情」，卻在駕車搭載女信徒行經八德區新興路時，突然問「我可以碰妳的胸部及下體嗎？」女子拒絕，廟公不斷要求，又誆稱「若不碰胸部、下體，沒辦法幫妳『辦事』喔」，於是在車內對女子襲胸又摸下體，桃園地院審結，依強制猥褻罪將羅姓廟公判處有期徒刑6月，得易科罰金，本案可上訴。

檢警調查時，羅姓廟公警詢時坦承犯行，卻又於檢察官偵訊中翻供，表示他沒有襲胸，只有摸到女信徒的內褲上緣；女信徒的母親證稱，女兒事後哭著打電話告訴她，陳述過程時不斷哭泣，女兒還有睡眠障礙，提及此事還是會掉淚，當她質問廟公時，廟公坦承，還說「沒碰胸及下體，這樣會不好處理」，事後廟公的妻子也為此傳LINE訊息道歉，桃園地檢署偵結，依妨害性自主罪嫌起訴並向法院聲請簡易判決。

法官審酌，被告羅姓廟公為逞一己私慾，漠視告訴人女信徒意願，犯有強制猥褻犯行，造成女子身心受創，所為實值嚴厲譴責；考量被告犯後終能坦承犯行，態度尚可，因告訴人無意調解，未能達成調解或賠償損害，兼衡被告無前科素行、長期從事公益活動，告訴人迄今無法原諒並請求加重量刑等意見，量處如主文所示之刑，諭知易科罰金。

法官也說明宜給予緩刑宣告的理由，雖然被告無前科，衡酌被告所為對告訴人造成相當的精神損害，且被告並非自始即坦承犯行，併斟酌被告的本案犯罪情節、行為態樣，行為後處理本案的過程、態度，雙方原本關係，迄未見被告有何具體作為彌補其所造成的損害及告訴人表示無法原諒、請求加重量刑的意見等情狀，院方認倘對被告為緩刑諭知，尚不符合法秩序的維護及公平、妥適的目標，恐有傷告訴人及一般人對於法院及法律之感情認知，且本案既已量處得易科罰金的輕度刑，因此不予緩刑宣告。

桃園羅姓廟公涉嫌對來處理事情的女信徒襲胸又摸下體，桃園地院日前審結，將他依強制猥褻罪判處徒刑6月，得易科罰金，可上訴。記者陳恩惠／攝影
桃園羅姓廟公涉嫌對來處理事情的女信徒襲胸又摸下體，桃園地院日前審結，將他依強制猥褻罪判處徒刑6月，得易科罰金，可上訴。記者陳恩惠／攝影

桃園 猥褻

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