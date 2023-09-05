大逆轉！銘傳艦前輔導長妻子下載他出軌影片觸法 獲判無罪

海軍「銘傳艦」前輔導長與女士官有染，輔導長的前妻登入他的雲端硬碟蒐證，下載兩人親密行為影片為證提民事訴訟，卻被控妨害秘密罪；台北地院審理認為，他前妻謹慎出證，且非無故下載，判她無罪。可上訴。

前輔導長的妻子因懷疑他另有交往的對象，2021年1月在住處登入丈夫的google雲端硬碟，下載兩人發生親密行為的幾個影片後存檔，再持之對女方提告民事求償訴訟。

檢方指控，這名妻子2021年11月8日將蒐得的光碟陳報法院，洩漏女士官的秘密，女士官2021年11月9日收到民事陳報狀所附的光碟，所以，這名妻子觸犯妨害秘密罪。

開庭時，前輔導長的妻子承認有將光碟送交外遇女的訴訟代理人，否認無故洩漏他人秘密，辯稱，她並沒有把光碟庭呈到民事法庭，民事法庭2021年12月22日勘驗光碟時，她也不在場。

法官調查，她提告向女士官長求償時，檢附的證據，是證據裡有光碟2片的「影本」書證，並未實際陳報光碟的「本身」；她的訴訟代理人替她主張前輔導長與女士官有性行為時，曾表示女士官如有需要的話，可以燒錄給女士官的律師看，可見沒有洩密的事實。

判決指出，前輔導長妻子的訴訟代理人於民事庭法官詢問前輔導長與女士官之間的性行為有無證據要主張時，表示「因涉及隱私所以先前沒提供」、「如果女士官需要可以燒成光碟交付給訴代」等，她提出證據的方式，具有社會相當性，與妨害秘密罪構成要件不合，判她無罪。