快訊

台南市前議長郭信良涉索賄千萬元 南檢不延押偵結起訴

高雄44人吃冰中毒！衛生局重罰店家36萬 吹哨者明六合夜市發雞翅

防癌險藏理賠眉角？癌症高危險群保醫療險掌握1+2原則

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市前議長郭信良涉索賄千萬元 南檢不延押偵結起訴

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

台南市前議長郭信良涉索賄千萬元，台南地檢署偵結終起訴。圖／本報資料照片
台南市前議長郭信良涉索賄千萬元，台南地檢署偵結終起訴。圖／本報資料照片

台南市前議長、現任議員郭信良遭檢舉，涉嫌在安南區佃西自辦重劃區案中向業者藉勢藉端索賄1千餘萬元，台南地檢署偵查終結，依貪汙等罪嫌提起公訴。南檢說，全案將於今天下午2點30分對外公開說明。

郭信良於今年7月6日被台南地檢署搜索約談到案，檢察官漏夜訊問後，認為郭信良及白手套高進見涉犯貪汙重罪，且有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方指出，台南地檢署檢察長鍾和憲之前擔任橋頭地檢署檢察長期間，當時調查局高雄市調查處掌握情資，指「力程工程顧問公司」辦理多起市地重劃案，疑利用虛增人頭地主方式，涉嫌詐欺等違法行為，報請橋檢指揮偵辦。

橋檢今年5月3日指揮高雄處執行該弊案，力程公司人頭負責人廖堅志以5百萬元交保，檢調過濾搜扣資料，意外發現一張千萬本票，衍生郭信良收賄案外案。

據調查，原來力程工程公司有間「關係企業」在台南，名稱叫做「立程顧問公司」，事實上兩家公司幕後都是同一負責人，只有公司名稱不同，主要業務也是重劃案，在台南有雄厚政治實力的郭信良見有利可圖，藉勢藉端向立程人頭廖堅志索賄1千多萬元。

台南安南區10年前開始進行佃西自辦市地重劃區，在重劃會上居民意見不一、向里長高進見反映後，高進見夥同居民找到時任議長郭信良協商，郭信良在業者和市府間扮演「居間仲裁」角色，從中索取不法利益。

據了解，檢調是在高雄力程公司搜索找到該本票，但郭信良應訊時供稱是借貸關係，否認有收賄。由於郭信良及相關涉案人犯罪地多在台南，鍾和憲與橋檢檢察長張春暉協調後，由高雄市調處另行報請指揮偵辦。

專案小組經過連月蒐證並分析扣案資料，搜索約談郭信良、高進見等人到案，橋檢也派人到場協助。

郭信良 台南 重劃區

延伸閱讀

與前台南議長郭信良同案遭羈押 里長提抗告被駁

台南前議長郭信良涉索賄千萬遭收押 不服提抗告

郭信良遭收押禁見 陳亭妃臉書今一早貼8個字

郭信良涉案遭押 藍：有政治打壓之嫌 綠：尊重司法

相關新聞

台南市前議長郭信良涉索賄千萬元 南檢不延押偵結起訴

台南市前議長、現任議員郭信良遭檢舉，涉嫌在安南區佃西自辦重劃區案中向業者藉勢藉端索賄1千餘萬元，台南地檢署偵查終結，依貪...

遭疑灌水工程款 台鐵段長、員工及廠商10人罪證不足不起訴

台灣鐵路管理局台北工務段周姓段長及新竹工務分駐所林姓員工，遭控於2008年台鐵辦理「台鐵捷運化計畫」期間，因前手包商承作...

金仁寶翁婿戰！沈軾榮涉洩漏營業秘密3案 再獲不起訴

金仁寶集團自2020年起爆發經營權大戰，造成集團董事長許勝雄與其女婿、金寶前總經理沈軾榮對決，並衍生多起官司。台北地檢署...

影／霹靂！詐團主嫌詐500萬躲透天厝 中警罕見出動甲車破門

台中市警方在今年4、5月間偵辦蔡姓男子為首的詐騙集團，蔡等人以假檢警手法，詐騙大陸人民，不法所得超過500萬元，警方查出...

谷阿莫拍影片「被黑道玩弄的故事」遭求償 最終判決結果出爐！

網紅「谷阿莫」仲惟鼎前年拍影片「一個經驗：關於被黑道玩弄的故事」內容涉及石姓男子和與呂宇晟等人合夥開設MAX能量工坊，因...

大逆轉！銘傳艦前輔導長妻子下載他出軌影片觸法 獲判無罪

海軍「銘傳艦」前輔導長與女士官有染，輔導長的前妻登入他的雲端硬碟蒐證，下載兩人親密行為影片為證提民事訴訟，卻被控妨害秘密...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦