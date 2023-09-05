台南市前議長郭信良涉索賄千萬元 南檢不延押偵結起訴

台南市前議長郭信良涉索賄千萬元，台南地檢署偵結終起訴。圖／本報資料照片

台南市前議長、現任議員郭信良遭檢舉，涉嫌在安南區佃西自辦重劃區案中向業者藉勢藉端索賄1千餘萬元，台南地檢署偵查終結，依貪汙等罪嫌提起公訴。南檢說，全案將於今天下午2點30分對外公開說明。

郭信良於今年7月6日被台南地檢署搜索約談到案，檢察官漏夜訊問後，認為郭信良及白手套高進見涉犯貪汙重罪，且有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方指出，台南地檢署檢察長鍾和憲之前擔任橋頭地檢署檢察長期間，當時調查局高雄市調查處掌握情資，指「力程工程顧問公司」辦理多起市地重劃案，疑利用虛增人頭地主方式，涉嫌詐欺等違法行為，報請橋檢指揮偵辦。

橋檢今年5月3日指揮高雄處執行該弊案，力程公司人頭負責人廖堅志以5百萬元交保，檢調過濾搜扣資料，意外發現一張千萬本票，衍生郭信良收賄案外案。

據調查，原來力程工程公司有間「關係企業」在台南，名稱叫做「立程顧問公司」，事實上兩家公司幕後都是同一負責人，只有公司名稱不同，主要業務也是重劃案，在台南有雄厚政治實力的郭信良見有利可圖，藉勢藉端向立程人頭廖堅志索賄1千多萬元。

台南安南區10年前開始進行佃西自辦市地重劃區，在重劃會上居民意見不一、向里長高進見反映後，高進見夥同居民找到時任議長郭信良協商，郭信良在業者和市府間扮演「居間仲裁」角色，從中索取不法利益。

據了解，檢調是在高雄力程公司搜索找到該本票，但郭信良應訊時供稱是借貸關係，否認有收賄。由於郭信良及相關涉案人犯罪地多在台南，鍾和憲與橋檢檢察長張春暉協調後，由高雄市調處另行報請指揮偵辦。

專案小組經過連月蒐證並分析扣案資料，搜索約談郭信良、高進見等人到案，橋檢也派人到場協助。