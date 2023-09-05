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遭疑灌水工程款 台鐵段長、員工及廠商10人罪證不足不起訴
台灣鐵路管理局台北工務段周姓段長及新竹工務分駐所林姓員工，遭控於2008年台鐵辦理「台鐵捷運化計畫」期間，因前手包商承作工程延宕與之解約，另行重新招標並由華盛營建工程得標，卻將灌水工程款437餘萬，涉嫌圖利華盛。台北地檢署今依罪證不足，將周、林、華盛蘇姓負責人及盧姓建築師共10人不起訴。
2008年，台鐵辦理「台鐵捷運化計畫(新豐站場改建工程土建)」，原本由國恭營造得標，後來國恭履約進度落後高達30.77%，因此遭台鐵局於隔年10月解約，並將其餘未施作部分於2009年12月重新發包，改由華盛以1億元得標。
檢調原懷疑，周、林二人在後來的第2期工程發包時，明知已有部分工程已於第1期施作完成，卻浮報價額、數量，透過台鐵AA會計系統浮編437萬4864元預算，涉嫌圖利華盛公司，其中負責監造、製作「監造日報完成數量表」的盧姓建築師也涉嫌偽造文書。
檢方調查後，發現周祖德並未參與第2期標案工程的預算編列與審查。此外，第2期工程契約，是事後根據實作數量計價，因此系統上發包數量僅為「預設」，工程數量與金額並不一定是廠商最終可領得的款項，難謂周、林等人有與華盛勾結情事，最後基於罪證不足將10名被告全部不起訴。
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