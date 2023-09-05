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谷阿莫拍影片「被黑道玩弄的故事」遭求償 最終判決結果出爐！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

谷阿莫。圖／聯合報系資料照片
谷阿莫。圖／聯合報系資料照片

網紅「谷阿莫」仲惟鼎前年拍影片「一個經驗：關於被黑道玩弄的故事」內容涉及石姓男子和與呂宇晟等人合夥開設MAX能量工坊，因股東質疑財務不清，召開財務說明會卻爆衝突。石認為影片讓大家以為他要搶奪呂的股分，提損害賠償訴訟，要求呂、仲連帶賠償200萬元並移除影片，最高法院判石敗訴，呂、仲免賠確定。

石主張，MAX能量工坊的財務、行政經營等事務皆由呂宇晟負責，因股東懷疑呂未將合夥金額投入合夥事業，且有挪用公款、浮報設備費用及私吞合夥人交付的工程裝修款嫌疑，且呂與洪姓學員另有50萬元糾紛，因此2015年8月22日晚上合夥人開財務說明會。

石表示，洪因見呂侵吞公款卻無悔意而出手毆打，且呂被要求交出帳戶、存摺給八德店、土城店店長保管，大小章則由石保管，呂2021年7月22日與仲惟鼎「拍片」，講述被黑道玩弄的故事。

石認為「谷阿莫」在網路媒體界有盛名，呂、仲卻編造故事，且影片隱匿因呂帳目不清、獨攬經營，卻未向其他合夥人報告方引發衝突的背景，讓大家以為呂很委屈可憐，嚴重影響他的名譽、信用評價。

呂宇晟與仲惟鼎認為影片中故事角色沒使用真實姓名，創作重點式描述事件原委，並無捏造；一審判石敗訴，二審認為影片中提及石在合夥事業初創時出資10萬元，與石主張30萬元不同，依證人證詞並比對合夥契約書簽訂的時期，不能認為呂刻意扭曲或虛構出資額；影片提及呂被黑道毆打、逼簽讓渡書部分，因涉案人已受刑事有罪判決確定，法院也認為不是杜撰。

二審認為影片內容及言論是依呂親身見聞和經歷提出評論，或出於事實，或有相當理由確信為真，忠告閱聽者慎思、眼光放遠，不是單純輕視、歧視或辱罵，不構成侵害名譽權，再判石敗訴；最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，呂和谷阿莫免賠確定。

谷阿莫。圖／聯合報系資料照片
谷阿莫。圖／聯合報系資料照片

影片 黑道 谷阿莫

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