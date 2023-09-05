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金仁寶翁婿戰！沈軾榮涉洩漏營業秘密3案 再獲不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

金仁寳集團董事長許勝雄（左）與前女婿、總經理沈軾榮（右）間官司戰，繼上月北檢將許勝雄、許介立父子6案全部不起訴，今再將沈軾榮被控洩漏營業秘密等3案也不起訴。記者林俊良/攝影
金仁寳集團董事長許勝雄（左）與前女婿、總經理沈軾榮（右）間官司戰，繼上月北檢將許勝雄、許介立父子6案全部不起訴，今再將沈軾榮被控洩漏營業秘密等3案也不起訴。記者林俊良/攝影

金仁寶集團自2020年起爆發經營權大戰，造成集團董事長許勝雄與其女婿、金寶前總經理沈軾榮對決，並衍生多起官司。台北地檢署上月底就今許勝雄、其子許介立有關公司合併、股權與內線交易，以及許介立不法取得庫藏股、隱匿泰國工廠疫情及員工誹謗、誣告共6案不起訴；日前另就沈軾榮被控洩漏金寶營業秘密等3案不起訴。

當時金寶由總經理陳威昌出面提告，指控2019年董事會通過員工認股權證分配名單時，沈軾榮涉嫌擅自修改名單，將數百張挪配給未符資格的員工，並擅自更改董事會決議結果，涉嫌偽造文書。

此外，當時金寶屢遭人不實爆料庫藏股案、群創股票出售案等，當中大量引用金寶內部包括客戶名稱、布局、下單金額等最高等級的機密資料，數份檔案疑為沈軾榮持有，因此另涉犯洩漏營業秘密等罪。

2020年5月，沈軾榮與許勝雄長女許詠絮離婚並辭任金寶總經理，但他不甘過去十餘年的努力隨之付諸流水，試圖從公司治理面切入，取得金仁寶集團的控制權，翁婿輿論和司法戰於是開打。

沈軾榮一方，指控許勝雄為了安排其子許介立接任金寶總經理，基於避免兒子持股過低，為鞏固公司經營權，策劃金寶與子公司吉寶合併，群創光電股權交易、金寶股權交易、許介立不法取得金寶庫藏股、隱匿泰金寶泰國工廠疫情等案，另有金寶謝姓員工出面不實爆料的誹謗及誣告案共6案，但經檢方調查，最後均依罪證不足不起訴。

至於沈軾榮遭金寶提告涉嫌洩漏營業秘密等3案，檢方認定他變更配股意見，是因董事會程序不明確，非他個人蓄意為之。另有關他以父親名義刊登報紙公開聲明，相關內容早已在2016、2017年間為各大媒體報導，並不具備秘密性，因此認定沈軾榮罪證不足不起訴。

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