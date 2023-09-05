劉偉龍指控泰山低價賣股涉嫌掏空 北檢偵結認屬「可受公評」不起訴

去年12月8日，時任龍邦公司董事長劉偉龍在媒體刊文指控，時任泰山董事長詹景超等3人，兩天內低價賣出泰山握有的大多全家股票，涉嫌掏空。詹景超等人認為劉偉龍發表不實內容，提告他涉犯加重誹謗罪嫌。台北地檢署今偵結，認定劉偉龍本於股東權益，對可受公評之事提出個人評論，因罪嫌不足，全案獲不起訴處分。

起訴書指出，去年12月2日，泰山公司舉行董事會，決議授權詹景超以不超過4萬3500張為界，處分全家便利商店股份有限公司的股票。同年12月5日，泰山公司透過鉅額逐筆交易方式，以每股均價187元，出售全家公司股票共4萬3300張。

起訴書指出，去年12月7日，詹景超等人回應，泰山出售全家股票的股款已全數撥入公司帳戶，由5萬名股東共同所有，否認掏空之說；再者，泰山董事會授權他出售全家股票；以及，賣出股票創造了54億元獲利，有助於專注本業經營等語。

起訴書指出，泰山賣出全家股票後，劉偉龍質疑，泰山賣出大量持股前，應先請外部人士提供相關專業評估與建議，才是應該經過的程序。隔日，劉偉龍在兩份報紙張貼指控泰山「已涉犯內線交易」、「泰山獨立董事將用80億賣出價值150億的股票」、「泰山有幾萬個股東，（全家股票）都在短短兩天之間被賣掉」等語，認為詹景超及兩名詹姓獨董圖利買方，低價賣出泰山資產。

檢方指出，泰山短時間內快速賣出大量股票，事件快速發展，劉偉龍基於個人經驗判斷此處分不合理、不合法，甚至恐有人謀不臧之嫌，檢方認定，劉偉龍基於確實存在事實，表達個人主觀評價，有關評論泰山賣股的相關言論不屬於刑法誹謗罪規範的客體。