影／霹靂！詐團主嫌詐500萬躲透天厝 中警罕見出動甲車破門

台中市警方在今年4、5月間偵辦蔡姓男子為首的詐騙集團，蔡等人以假檢警手法，詐騙大陸人民，不法所得超過500萬元，警方查出蔡男躲在東區一棟透天厝內，因擔心攻堅時，蔡男會趁隙逃逸，因此出動少見的攻堅甲車，快速將透天厝的鐵捲門破成「廢鐵」，快速進入屋內抓人，此案帶回蔡等涉案5人，台中地檢署已偵結，依詐欺等罪起訴。

第五警分局在今年4、5月間調查以蔡姓男子（32歲）為首的詐騙集團，蔡男招募友人擔任詐團共犯，以身分遭冒用偽造醫療手術紀錄涉及刑案，需配合公安調查為由，向大陸人民詐騙，初估不法所得超過500萬元。

全案報請台中地檢署檢察官指揮後，展開蒐證，發現蔡男躲在東區一棟租賃的透天厝內，蔡男擔任金主，出資購買電腦設備，供應其他4名共犯三餐。

警方發現，蔡男藏身的地點是透天厝，但大門是鐵卷門，也有多道門鎖，破門攻堅時，容易讓歹徒得知攻堅行動逃竄，因此為爭取破門時效，此次行動聯絡保一總隊出動罕見的甲車破門，快速查獲在屋內的蔡男，專案小組另在南區的大樓攻堅，查獲其他共犯。

警方調查發現，蔡男等人不是初次犯案，都已有類似的素行，全案經警詢後，依詐欺等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方聲押5人獲准，近日已偵結，依詐欺等罪起訴。