快訊

中秋節應景必吃！服用「7類藥物」先別吃柚子，時間錯開也無法完全避免交互作用

展榮宣告這群人停更 展瑞「事前不知情」曝兄弟欲拆夥原因

烏克蘭妻兒逃難不回來了 俄烏戰製造大批痛苦「被離婚男」

影／霹靂！詐團主嫌詐500萬躲透天厝 中警罕見出動甲車破門

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警方在今年4、5月間偵辦蔡姓男子為首的詐騙集團，蔡等人以假檢警手法，詐騙大陸人民，不法所得超過500萬元，警方查出蔡男躲在東區一棟透天厝內，因擔心攻堅時，蔡男會趁隙逃逸，因此出動少見的攻堅甲車，快速將透天厝的鐵捲門破成「廢鐵」，快速進入屋內抓人，此案帶回蔡等涉案5人，台中地檢署已偵結，依詐欺等罪起訴。

第五警分局在今年4、5月間調查以蔡姓男子（32歲）為首的詐騙集團，蔡男招募友人擔任詐團共犯，以身分遭冒用偽造醫療手術紀錄涉及刑案，需配合公安調查為由，向大陸人民詐騙，初估不法所得超過500萬元。

全案報請台中地檢署檢察官指揮後，展開蒐證，發現蔡男躲在東區一棟租賃的透天厝內，蔡男擔任金主，出資購買電腦設備，供應其他4名共犯三餐。

警方發現，蔡男藏身的地點是透天厝，但大門是鐵卷門，也有多道門鎖，破門攻堅時，容易讓歹徒得知攻堅行動逃竄，因此為爭取破門時效，此次行動聯絡保一總隊出動罕見的甲車破門，快速查獲在屋內的蔡男，專案小組另在南區的大樓攻堅，查獲其他共犯。

警方調查發現，蔡男等人不是初次犯案，都已有類似的素行，全案經警詢後，依詐欺等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方聲押5人獲准，近日已偵結，依詐欺等罪起訴。

第五警分局強調，為貫徹警政署「清源專案2.0」及「社區警政再出發」工作，針對轄內疑有不法或常遭檢舉處所，都會主動清查並加強蒐證，及早發現隱匿社區的犯罪集團，嚴打嚴辦根絕不法，提供市民優質的生活環境。

台中市蔡姓男子是詐團金主，躲在東區透天厝，專案小組出動甲車攻堅抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓男子是詐團金主，躲在東區透天厝，專案小組出動甲車攻堅抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓男子是詐團金主，躲在東區透天厝，專案小組出動罕見甲車攻堅抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓男子是詐團金主，躲在東區透天厝，專案小組出動罕見甲車攻堅抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓男子是詐團金主，第五警分局成立專案小組，今年5月間行動帶回蔡等5人，查扣涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓男子是詐團金主，第五警分局成立專案小組，今年5月間行動帶回蔡等5人，查扣涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓男子是詐團金主，第五警分局成立專案小組，今年5月間行動帶回蔡等5人。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓男子是詐團金主，第五警分局成立專案小組，今年5月間行動帶回蔡等5人。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓男子是詐團金主，躲在東區透天厝，專案小組出動罕見甲車攻堅抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓男子是詐團金主，躲在東區透天厝，專案小組出動罕見甲車攻堅抓人。記者陳宏睿／翻攝

透天厝 詐騙集團 攻堅

延伸閱讀

四川男子逃離緬北遭詐團懸賞44萬捉拿 獲救後見到媽噗通跪下

影／全國警打詐掃黑 刑事局長：幫派掛勾詐團是社會寄生蟲

警方防詐宣導出絕招 周子瑜難請…找「子瑜媽」出面啦

火燒三芝透天厝8旬獨居婦凌晨急逃生 消防將幫她裝住警器

相關新聞

抓噪音車 去年至今開罰7143件

「山道猴子」短片掀改裝車話題，除交通亂象，也凸顯噪音擾民，環境部升格前，就已於二○二一年啟用聲音照相科技執法，截至今年八...

詐領旅遊補助 寶得利董座夫婦被訴

上櫃旅遊公司寶得利國際董事長張竹煌，二○二○年疫情期間涉嫌利用自家中華情旅遊集團旗下數家旅行社、遊覽車公司及飯店，以「假...

影／霹靂！詐團主嫌詐500萬躲透天厝 中警罕見出動甲車破門

台中市警方在今年4、5月間偵辦蔡姓男子為首的詐騙集團，蔡等人以假檢警手法，詐騙大陸人民，不法所得超過500萬元，警方查出...

影／男被騙500萬後還要再給80萬 中警逮捕2名面交車手

台中林姓男子加入詐騙集團投資股票高獲利網路群組後，陸續匯出300多萬元被騙，他要再匯款時被警察勸阻，詐團改要求他面交，男...

火燒保育快艇 教唆縱火 電魚男判3年2月

澎湖籍男子許尊揚違法電魚，不滿海洋志工陳盡川蒐證舉發，涉教唆郭姓男子等人縱火，燒了陳盡川的保育快艇「金合全六六號」；橋頭...

合康連鎖藥局賣不明口罩牟利 負責人遭判刑

連鎖合康藥局在疫情期間將來源不明口罩充當為醫療口罩販售牟利，新竹地方法院依詐欺取財等罪判處合康負責人、營運長與廠商等人1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦