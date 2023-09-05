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抓噪音車 去年至今開罰7143件

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

環境部已在全國設置127套聲音照相設備，噪音超標、過度改裝將裁罰。圖／擷自環境部臉書
環境部已在全國設置127套聲音照相設備，噪音超標、過度改裝將裁罰。圖／擷自環境部臉書
「山道猴子」短片掀改裝車話題，除交通亂象，也凸顯噪音擾民，環境部升格前，就已於二○二一年啟用聲音照相科技執法，截至今年八月，全國已有一百廿七套設備，預計二○二六年全台將合計設置三百零六套設備。至於開罰與通知到檢的資料，去年一月起至今年八月，共開罰七一四三件，通知到檢八○六二件。

環境部大氣環境司技正呂澄洋說明，為擴大維護夜間寧適環境，針對夜間時段或包含學校、圖書館及醫療機構等特定區域，只要汽機車噪音妨害他人生活安寧行為時，首次違反就罰六千元，再次違反即加倍裁罰至上限三萬元；經攔查檢測噪音超標者，直接裁罰法定最高金額三千六百元。

立委游毓蘭指出，各縣市取締汽機車改裝排氣管製造噪音，主要依據「噪音管制法」第八條第四款授權，即依噪音管制法第廿三條開罰；不論排氣管聲音大小，只要改裝都要開單，但排氣管可合法改裝，她認為環境部打噪抓改裝時，不應便宜行事，建議完善制度規定。

呂澄洋說，行政院已責成環境部、交通部、警政署於年底前完成修法，汽機車排氣管以檢驗、認證制度，連結監理系統註記，未使用經檢驗認證合格的排氣管就會罰。另環境部自二○一九年實施改裝排氣管噪音認證制度，將排氣管編碼及造冊，至今已核可一百六十二組。

噪音 圖書館

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