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詐領旅遊補助 寶得利董座夫婦被訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北報導

寶得利國際董事長張竹煌、陳瑞芳夫婦，涉嫌詐領上百萬觀光局安心旅遊補助遭起訴。記者陳正興／攝影
寶得利國際董事長張竹煌、陳瑞芳夫婦，涉嫌詐領上百萬觀光局安心旅遊補助遭起訴。記者陳正興／攝影
上櫃旅遊公司寶得利國際董事長張竹煌，二○二○年疫情期間涉嫌利用自家中華情旅遊集團旗下數家旅行社、遊覽車公司及飯店，以「假出團、真詐領」方式，偽造不實國內旅遊出團資料及憑證，詐領觀光局輔導旅行業推廣安心旅遊補助。台北地檢署昨依詐欺、偽造文書等罪起訴張竹煌、妻子陳瑞芳等五人，建請法院沒收不法所得一四四萬四六○○元。

寶得利國際以「陸客一條龍」著稱，除張竹煌夫婦外，張男表弟、中華情旅遊集團總監潘仰斌、遊覽車部門經理趙寶平及集團文書職員劉定瑀三人也被起訴。

檢方調查，三年前交通部觀光局為協助旅行業者度過疫情寒冬，以每團三到七萬提供業者安心旅遊補助，每家旅行業者最多可申請卅五團；張男等人於二○二○年七到十一月間，以假出團或人數、旅費灌水等手法詐領補助。經交通部查核，發現中華情旅遊集團旗下公司共有廿七團涉嫌詐領。

涉及詐領補助的中華情旅遊集團關係企業，旅行社有福安、韓灣、世通及平安旅行社；遊覽車有芳櫟運通、永佳遊覽車客運、寶福欣通運；飯店部分則有經營台中、高雄香富大飯店的祈富國際和詠伸國際。

檢方查出，張男等人利用集團同時具有旅行社、遊覽車及飯店業者的一條龍產業便利性，持未實際出團旅客及導遊資料、住宿飯店、遊覽車發票，以福安旅行社名義，填製不實旅行業推廣安心旅遊補助檢核表、申請表，向觀光局詐領十六次共八十一萬四七○○元補助；另出借韓灣旅行社名義，詐領十一次共六十二萬九九○○元補助。

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