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新北男買賣黃金帳戶進出數億元 拒繳稅款遭管收

中央社／ 新北4日電

史姓男子經營黃金買賣，帳戶內有數億元款項進出，但拒繳新台幣2157萬餘元稅款，還找人頭當公司負責人，行政執行署新北分署向新北地院聲請管收獲准，將史男送進管收所。

新北分署今天發布新聞稿表示，史男為某貴金屬公司實際負責人，從事黃金買賣，經查此公司曾有高達28億餘元款項存入帳戶，且曾報關出口黃金條塊達25億餘元，並有外匯收入1億8885萬美元。

新北分署指出，史男具有財力卻滯納100年度營利事業所得稅及100年至101年度營業稅罰鍰，欠繳金額合計2157萬餘元，且找人頭擔任公司名義負責人。

新北分署表示，多次通知史男到場說明，但史男否認為實際負責人，對相關資金流向無法提出說明，且拒絕對稅款提出清償方案。

新北分署指出，行政執行官8月18日認定史男符合管收要件，向新北地方法院聲請管收，法官審理後，認定史男為實際負責人，且符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，裁定准予管收。

新北 台幣 外匯

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