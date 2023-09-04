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F.I.R.樂團前主唱Faye合約糾紛「再出一招」 想自訴陳建寧下場曝光

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

F.I.R.飛兒樂團前主唱Faye詹雯婷提告恩師陳建寧在華研國際的履約保證書上偽簽她的姓名，犯偽造文書罪，陳獲不起訴，Faye反陷誣告官司；Faye認為，檢察官對陳的處分不當，聲請自訴陳，台北地院審理裁定駁回。不得抗告。

Faye遞狀聲請說，她與陳建寧是飛兒樂團成員，陳建寧也是無限延伸音樂公司的負責人，飛兒樂團的權限由無限延伸公司訂約，呂燕清、何燕玲為華研國際音樂公司董事長、總經理。

Faye說，她曾與陳建寧簽藝人專屬經紀合約，期間在2003年至2009年9月30日，屆滿後，個人經紀約則與「華納國際」公司簽訂，至2015年約滿，改與「我做了」公司簽約。

Faye表示，飛兒樂團的經紀約原由無限延伸、華納公司所簽，幾經換約，2014年12月31日到期，她與陳建寧、黃漢青等成員在2013年時，開始思考與華納合約到期後的經營模式，她只有同意陳建寧去談，但一直未正式簽約。

Faye說，不過，陳建寧、呂燕清、何燕玲卻偽造「詹雯婷」的簽名在保證書上，後來飛兒樂團的成員組成引起關注，陳建寧即以偽造的保證書圖檔，透過通訊軟體發給她的前經紀人林雅涵，犯行使偽造私文書罪。

法官認為，Faye對陳建寧提告偽造文書案，台北地檢署檢察官、台高檢檢察長已在不起訴處分書、駁回再議處分書中論定；有關筆跡鑑定事，Faye認為自行送「雲芝」聯合公司鑑定人張雲芝的鑑定書，會比刑事局的鑑定書可信，不過，檢察官偵辦時，並不是單獨憑刑事局的鑑定結果認定「詹雯婷」的署押沒有偽造，而是鑑定書外，另參酌了飛兒樂團團員黃漢清、華研公司副總經理李首賢的證詞，才達成心證。

法官因此認為，Faye聲請自訴陳建寧的案卷內，檢察官已就證據取捨的理由敘明，對照卷內證據，也無明顯違反經驗法則、論理法則情事，法院應予尊重，Faye聲請准許對陳建寧提起自訴，為無理由，裁定駁回。

事實上，Faye因誣告罪起訴，上月28日曾前往台北地院出庭，她否認犯罪，稱「我對檢察官的起訴有意見，會對陳建寧提告訴，是就我所認知的事實而提告，我沒有誣告」。

曾是「飛兒」樂團主唱的Faye詹雯婷（中）和陳建寧（左）。圖／華納提供
曾是「飛兒」樂團主唱的Faye詹雯婷（中）和陳建寧（左）。圖／華納提供

樂團 檢察官 提告

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