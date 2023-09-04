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總統大選四腳督民調出爐！賴柯侯3人支持度下滑 郭台銘14％墊底

假冒女生和同窗好友網戀 騙走22萬元下場GG

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣陳姓男子知道中度智能障礙的林姓同學每月可領身心障礙補助款，即騙林男說要幫他介紹女友，自己虛擬女子身份，透過LINE和林男「交往」，成為「男女朋友」，再騙林男匯錢，也騙稱要幫林男保管郵局存摺，卻盜領其存款，共騙走林男22萬多元，彰化地方法院依詐欺取財等罪，將他判刑8月。

判決書指出，陳男和林男是同窗好友，陳男知林男是中度智能障礙，2019年陪林男去郵局辦帳戶後，替他保管保管郵局存摺及密碼，陳男即偽刻林男印章，到台中某郵局以偽造的取款憑條，從2019年7月到2021年10月前後共取款34次，領走14萬多元。

陳男還向林男表示要幫他介紹女友，即虛擬「賴微婷」身分透過line和林男交往，成為「男女朋友」，再要求林男每月要支付他6600元電話儲值費用，共付了一年共7萬9200元。

法官查出，陳男先前即涉有偽造文書、詐欺等案件，竟又再犯此案，素行不佳，不過犯後坦承犯行，並與林男達成和解，需賠償林男23萬元，因此依偽造私文書罪、詐欺取財等罪，將他判刑8月，得易科罰金，全案可上訴。

彰化縣陳姓男子虛擬女子身份，和林姓友人交往，共詐騙林男22萬多元，彰化地方法院依詐欺取財等罪，將他判刑8月。 記者林宛諭／攝影
彰化縣陳姓男子虛擬女子身份，和林姓友人交往，共詐騙林男22萬多元，彰化地方法院依詐欺取財等罪，將他判刑8月。 記者林宛諭／攝影

郵局 詐欺

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