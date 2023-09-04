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電魚遭檢舉找人放火燒了保育志工船 澎湖4惡煞判決出爐

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

澎湖海洋志工陳盡川駕駛的保育快艇「金合全66號」，2020年10月16日遭人縱火，整艘船付之一炬，檢警偵辦時，查出是違法電魚的漁民許尊揚教唆陳榮宗、蔡亞峰、郭要清等人涉嫌縱火，橋頭地院審理後，陳榮宗、蔡亞峰、郭要清3人被依放火罪判刑1年10月，考量3人各要賠償陳盡川60萬元，均獲緩刑5年，至於許尊揚則被判3年2月。

長年投入澎湖海洋保育的陳盡川，2011年向親戚張羅點錢造了自己的船，命名「金合全 66 號」，開始著手調查周遭海域生態，鎖定違法漁撈的船隻監控。

2020年8月間，因違法電魚遭舉發的許尊揚，不滿陳盡川協助執法人員出海取締，許與郭要清見面後，請郭找人破壞陳盡川的「金合全66號」；郭要清接著與蔡亞峰討論，計畫放火燒船。

同年9月間，郭要清找上許尊揚，開口索要35萬元執行計畫，接著與陳榮宗、蔡亞峰到陳盡川的停船地點勘查地形，確認作案地點與時間後，再向許尊揚抬價40萬元放火。

許同意後支付10萬元訂金，郭隨即拿著10萬元交給陳榮宗，陳在找上另名友人陳家財，由陳家財於10月16日凌晨1時許，帶著陳榮宗等人交付的縱火工具，點火燒了陳盡川的「金合全66號」，事後陳榮宗、蔡亞峰、郭要清及陳家財，各分配25萬元、5萬元、5萬元、5萬元。

「金合全66號」遭燒毀後，澎湖檢警隨即展開偵辦，陸續逮捕縱火的陳家財等人到案，並逮到涉嫌教唆縱火的許尊揚，全案偵結後，依放火罪起訴涉案犯嫌。

由於澎湖地院法官人數不足，經聲請移轉管轄後，全案交由橋頭地方法院審理，因許尊揚不認教唆，法院審理後，許尊揚今年6月被依教唆放火罪判刑3年2月。

橋院審理期間，涉嫌縱火的陳榮宗、蔡亞峰、郭要清等人則坦承犯行，並與陳盡川達成調解，3人各要賠償陳盡川60萬元，合計180萬元，陳盡川也同意法院給予3人緩刑及輕判，最後僅依放火罪判刑1年10月，均緩刑5年，並提供50小時義務勞務，陳家財則尚未判決。

「金合全66號」縱火案一審告一段落，陳盡川也在個人臉書貼文，「法網恢恢，疏而不漏，這樣的結果，我們雖然不滿意，也尊重法庭的判決，為維護社會正義，我們不能輕易放過歹徒惡毒行為，將請檢察官再對主嫌提起上訴」。

澎湖縣環保志工陳盡川所有的保育快艇「金合全66號」，３年前遭人蓄意縱火，法院審結後主嫌許尊揚被判刑３年２月。圖／本報資料照
澎湖縣環保志工陳盡川所有的保育快艇「金合全66號」，３年前遭人蓄意縱火，法院審結後主嫌許尊揚被判刑３年２月。圖／本報資料照

縱火 澎湖

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