酒駕請神同行能保庇不被抓？ 騎士戴神像反引警注目攔查
台南市45歲的王姓男子酒後騎機車，竟以為載著官地方大小事的土地公神像同行，就能「一路行車安全、不被警察抓到」；然而騎車載神實在很少見，反而引起員警注目，靠近機車就聞到濃濃酒味，王男呼氣測試超標，依公共危險罪嫌送辦。
永康分局龍潭派出所長林伯翰表示，警員鄭行宏昨天路過永康區王行路時，目光被車停路邊的王姓男子吸引，因為他騎的機車前方籃架載著一尊神像。靠近王男時聞到濃厚酒味，經酒精呼氣測試，呼氣值超過每毫升0.5。
王男表示，神像是從台南市北區民德國中附近的民宅請來，後來到王行路附近找朋友飲酒，本來以為載著神像，與神同行能獲得更多庇佑，不知道為什麼頭一次這樣出門就被警察抓到。
分局長甘炎民表示，警員鄭行宏工作認真，看到可疑人事物隨時清查，積極態度值得嘉許。酒後駕車是交通事故名列前茅肇事主因；永康警方將加強取締。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言