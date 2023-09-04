酒駕請神同行能保庇不被抓？ 騎士戴神像反引警注目攔查

酒駕載神同行能保庇不被抓？王姓騎士載神像反引起警方注目攔查。記者周宗禎／翻攝 台南市45歲的王姓男子酒後騎機車，竟以為載著官地方大小事的土地公神像同行，就能「一路行車安全、不被警察抓到」；然而騎車載神實在很少見，反而引起員警注目，靠近機車就聞到濃濃酒味，王男呼氣測試超標，依公共危險罪嫌送辦。

永康分局龍潭派出所長林伯翰表示，警員鄭行宏昨天路過永康區王行路時，目光被車停路邊的王姓男子吸引，因為他騎的機車前方籃架載著一尊神像。靠近王男時聞到濃厚酒味，經酒精呼氣測試，呼氣值超過每毫升0.5。

王男表示，神像是從台南市北區民德國中附近的民宅請來，後來到王行路附近找朋友飲酒，本來以為載著神像，與神同行能獲得更多庇佑，不知道為什麼頭一次這樣出門就被警察抓到。

分局長甘炎民表示，警員鄭行宏工作認真，看到可疑人事物隨時清查，積極態度值得嘉許。酒後駕車是交通事故名列前茅肇事主因；永康警方將加強取締。

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