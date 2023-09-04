值得嗎？男偷洗面乳2條339元 被判拘役20天再付5千和解

桃園市一名高姓男子今年1月光顧超市，心生歹念連2天偷竊洗面乳，2條價值共339元，直到店長盤點發現數量有少，報警後調閱監視器畫面驚見竊賊。高男被逮後，除了支付5779元與店家達成和解，經桃園地院審理，高男犯2案竊盜罪，各處拘役10日，得易科罰金。

高男於今年1月21日下午5點多，在桃園市龜山區一間超市，趁店員不注意之際，徒手竊取貨架上一支價值新台幣189元的潔面泥；隔天高男故技重施，於下午2點多再到同超市偷竊一支150元的洗面乳，得手後將物品藏在衣服口袋內，未結帳便離去。直到店長盤點貨物後發覺數量有少，報警處理並調閱現場監視器畫面，才發現高男犯行。

對此高男於警詢及偵查中坦承不諱，與店長指訴情節相符，並有被告結帳物品明細、所竊物品照片、賠償書面證明各2份及現場監視器影像畫面截圖照片佐證，被告的自白顯與事實相符，檢方依竊盜罪嫌起訴。

桃園地院審理，高男所為均犯竊盜罪，由於兩次竊盜犯行犯意不同，應分論併罰。高男因貪圖小利而任意竊取他人財物，侵害他人財產權，考量所得財物價值不高，且高男坦承犯行，已與告訴人達成和解，最終依犯竊盜罪共2罪，處高男各拘役10日，得易科罰金。可上訴。