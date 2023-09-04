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減刑後見鏡頭忙遮臉！男逼妻全裸誦經兼性侵暴打 1屍2命無期變23年

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

李姓夫妻分居桃園、雲林，李3年前質疑妻子外遇，盛怒下要求懷有身孕的妻子脫光衣物，再拿手機錄影、毆打，逼妻子誦經2小時，期間兩度性侵，還拿打氣筒重擊妻子頭部致傷重不治，一、二審判李無期徒刑，最高法院發回，台灣高等法院更一審依凌虐強制性交、殺人罪減成23年徒刑。高院今開延押庭，李面對鏡頭不斷遮掩，一語不發。

李2020年6月11日以知悉妻子外遇為由，要求對方從雲林北上，到他桃園大園租屋處談判，李質問妻子外遇對象、性行為次數，得知妻子與情郎已交往3年，怒不可遏，掌摑、痛毆妻子，不顧妻子哭泣求饒，仍要求脫掉全身衣物，李拿手機全程錄影，還用妻子LINE帳號向情郎嗆「明天你準備收屍體」。

李隔日凌晨要妻子誦經2小時，但期間卻二度性侵，李覺得妻子仍有隱瞞，拿打氣筒痛砸她頭部至少3次，遭折磨的妻子因身軀多處受傷，最終倒臥廁所，李將她送醫時還謊稱「她自己跌倒」，妻子到醫院前已無呼吸心跳，因顱腦損傷、骨折出血和腦疝致中樞神經休克，當天下午死亡。

李否認犯行，供稱因為妻子不願意與他離婚，當時2次性行為都是妻子同意的，「我因為妻子有外遇，非常抓狂，腦袋一片空白」，隨便拿了東西就往妻子頭、身體打，打了幾下都不知道，直到妻子說他說了算才停手，「我沒有想到妻子會死亡」。

檢警調查，李凌虐妻子時，還與外籍女子視訊，甚至炫耀妻子遭毆後頭、臉流血不止的畫面，還寫下「妳大姐念了二個小時華證蓮達斯，我睡起來才能夠讓弟弟硬起來，做三十分鐘沒射休息...」。而當時，李妻肚子裡懷有5個多月的胎兒，但從外表看不出來，李表示不知道她懷孕，而刑事局鑑定也認為李不是孩子的父親。

法院認為李是因妻子外遇而情緒激動，與計畫性犯罪不一樣，但他無情地剝奪妻子生命，社會難以接受，雖然死者家屬要求判李死刑，但李非無從教化。

高院8月31日宣判完後，因羈押庭將屆，今天上午開延押庭。李看到鏡頭時連忙遮臉，對於被詢問「從無期徒刑改判23年有無意見？」「知道她肚子有小孩嗎？」「為什麼要叫她唸佛經？」等問題避而不答。

李姓男子質疑妻子外遇，盛怒下逼妻全裸誦經還兩度性侵，再拿打氣筒重擊妻子頭部致傷重不治，一、二審判李無期徒刑，最高法院發回，台灣高等法院更一審依凌虐強制性交罪、殺人罪改判23年徒刑。高院今開延押庭，李在獲減刑後首度面對鏡頭，但面對問題一語不發，急忙遮臉。記者王宏舜／攝影
李姓男子質疑妻子外遇，盛怒下逼妻全裸誦經還兩度性侵，再拿打氣筒重擊妻子頭部致傷重不治，一、二審判李無期徒刑，最高法院發回，台灣高等法院更一審依凌虐強制性交罪、殺人罪改判23年徒刑。高院今開延押庭，李在獲減刑後首度面對鏡頭，但面對問題一語不發，急忙遮臉。記者王宏舜／攝影

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