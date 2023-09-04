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男子投資柬埔寨建案銷售不如預期 地產公司遭控非法吸金獲不起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

7年前，1名張姓男子受人介紹投資柬埔寨金邊建案，投資美金30萬元，張認為，疫情期間建案興建與銷售狀況不如預期，地產代銷公司涉嫌號稱保證獲利及非法吸金，於前年控告地產公司共11人，涉犯詐欺取財及銀行法等罪。台北地檢署偵結，因證據不足，全案獲不起訴處分。

據了解，2016年6、7月間，張受人介紹投資柬埔寨金邊的一項建案，地產代銷公司以基金名義，私下招募數名投資人投資，張投資美金30元。疫情期間，建案興建及銷售狀況不如預期，張認為投資方案與最初約定的不同、地產代銷公司涉非法吸金，提告公司負責人及員工等11人，涉犯刑法加重詐欺、銀行法、洗錢防制法、證券投資信託及顧問法等罪。

檢方調查，由於投資相關書面契約上並無載明「投資保證獲利」等文字，再加上地產代銷公司私下找到數名投資人，並無向不特定人吸收資金，不符合銀行法等規範要件。庭訊時，同樣投資該建案的6名證人均不認為自己受騙，當中有證人供稱，他每年前往金邊場刊1至2次，看著建案從無到有。其中，有投資人租房給當地人，並已收租一年。檢方考量，因罪嫌不足，全案獲不起訴處分。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

投資人 疫情 美金

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