男子投資柬埔寨建案銷售不如預期 地產公司遭控非法吸金獲不起訴

7年前，1名張姓男子受人介紹投資柬埔寨金邊建案，投資美金30萬元，張認為，疫情期間建案興建與銷售狀況不如預期，地產代銷公司涉嫌號稱保證獲利及非法吸金，於前年控告地產公司共11人，涉犯詐欺取財及銀行法等罪。台北地檢署偵結，因證據不足，全案獲不起訴處分。

據了解，2016年6、7月間，張受人介紹投資柬埔寨金邊的一項建案，地產代銷公司以基金名義，私下招募數名投資人投資，張投資美金30元。疫情期間，建案興建及銷售狀況不如預期，張認為投資方案與最初約定的不同、地產代銷公司涉非法吸金，提告公司負責人及員工等11人，涉犯刑法加重詐欺、銀行法、洗錢防制法、證券投資信託及顧問法等罪。