兒不堪母中風「生活模式改變」悶死她 受訪坦承照顧壓力大

男子陳宗銘不堪照顧中風失能母親，去年2月19日用枕頭悶死對方後，飲酒撞牆試圖自戕，遭員警制止。一審認陳犯殺害直系血親尊親屬罪，但與逆子弒親有別，減刑後判8年6月徒刑。羈押期將屆，台灣高等法院今開延押庭，陳表示「沒意見」，還押時面對記者詢問「照顧媽媽當時壓力是不是很大？」，他「嗯」了一聲。

44歲的陳宗銘與母親（65歲）相依為命多年，感情融洽，兩人原本彼此照顧生活，但陳母中風跌倒後，因嚴重脊椎側彎、大腦動脈血栓、身體右側偏癱，生活重擔全都落到陳身上。

陳因母親傷後情緒不穩煩心，生活模式又驟變，曾提議「共赴黃泉」，母親未回應，但他仍下手。案發當天凌晨4、5點，陳趁母親熟睡，用枕頭摀住她口鼻，再趴在枕頭上睡覺，早上6點醒來見母親窒息，即開始飲酒撞牆，上午9點才傳訊告訴其他家人。

桃院認為陳犯案起因於親自照顧母親，又在放手交由專業照護、親情維繫間無法取捨，以至於選擇用極端手段解決困境，和一般逆倫弒親不一樣，而陳家人也認同他照顧母親的辛勞，希望從輕量刑。

案件上訴二審，因羈押期限將至，高院今開延押訊問庭。對於羈押與否，陳表示「沒意見」，辯護律師說尊重當事人意見，高檢署公訴檢察官則認為陳犯罪、重刑，有畏罪風險，原本的羈押基礎沒有改變，建請法官延長羈押。